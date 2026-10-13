Comodoro brilló de local en el Torneo Provincial de Natación

El Equipo Municipal se quedó con el primer puesto durante la 4ª fecha que se desarrolló en la pileta del Club Ingeniero Huergo y se acerca al título.

El último fin de semana, en el natatorio del Club Ingeniero Huergo de kilómetro 3, se llevó adelante la 4ta. fecha del Torneo Provincial de la Fe.Na.Ch (Federación de Natación de Chubut). El Equipo Municipal de Comodoro Rivadavia se quedó con la fecha y están más cerca de ser campeones del año.

Comodoro quedó en lo más alto del podio, en el puntaje por equipos, alcanzando los 1.187 puntos. Detrás, estuvieron la Escuela Municipal de Esquel con 820 puntos y la Asociación Myfanuy Humphreys de Rawson con 740 puntos.

El circuito provincial está comprendido por cinco fechas y la última se desarrollará en Esquel, donde se determinará al campeón anual. Los comodorenses, una delegación de 67 nadadores, vienen demostrando que han sido los mejores y se adjudicaron las cuatro fechas consecutivas de las cinco del calendario oficial.

La última fecha será en Esquel, en el mes de noviembre y el Equipo Municipal de Comodoro podrá consagrarse campeón del año.

La 4ta. jornada del año, que contó con la colaboración del Ente Comodoro Deportes, tuvo la presencia de deportistas del Natatorio Municipal (Trelew), Asociación Myfanuy Humphreys (Rawson), Club Ferrocarril Patagónico, Escuela Municipal (Esquel), el Natatorio de Sarmiento, Escuela de Triatletas, Escuela Municipal (Trevelin), Acuarium, y el Equipo Municipal (Comodoro Rivadavia).

En esta fecha, Bautista Soria recibió el reconocimiento a mejor marca técnica por la prueba de 100 libres, mientras que en mujeres Pilar Stomboli fue la destacada por su tiempo en los 100 libres. Ambos nadadores son del Equipo Municipal de Comodoro Rivadavia.

El entrenador del Club Huergo, Pablo García, expresó que la temporada 2026 viene siendo “un trabajo que se sostiene en el tiempo, venimos ganando las fechas que se desarrollaron este año y la idea es cerrar la última, en Esquel, poder ganarla e intentar lograr, por octava vez consecutiva, ser campeones provinciales. Es importante para nosotros por todo el trabajo que se viene haciendo. Estamos trabajando mucho en las bases, el equipo cada vez tiene más nadadores, lo que ayuda tener mejores resultados a nivel provincial y nacional”.