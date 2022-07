Continuarán los cortes rotativos en Comodoro

En un comunicado de este miércoles, desde la SCPL, indicaron que si bien entre las 23.30hs. y las 00:00hs. de anoche, la empresa TRANSPA S.A puso en servicio el transformador de 15 MVA de back up en la ET barrio San Martín y a las 01:00hs. de la madrugada se realizaron las maniobras pertinentes para suplir toda la carga que se podía abastecer con esa potencia nueva, aún no contamos con la demanda completa de potencia que nos debe proveer la transportista para brindar suministro de energía a toda la ciudad.

Atentos a esta situación, continuaremos con los cortes rotativos en algunos barrios, situación que se podrían extender durante todo el día de hoy. El nuevo esquema implica cortes de energía de aproximadamente 90 minutos. De esta manera, los barrios: Quirno Costa, Isidro Labrador, un sector del Pueyrredón, un sector del Roca y un sector del José Fuchs, tienen interrumpido el servicio desde las 9:30hs. y hasta las 11:00hs. aproximadamente.

El cronograma continuará con la interrupción del servicio, desde las 11:00hs y hasta las 12:30hs. de hoy, en los barrios: Cerro Solo, Abel Amaya, 30 de Octubre, Las Américas y un sector del Pueyrredón.

Luego, se cortará el suministro de energía, desde las 12:30hs. y hasta las 14:00hs., en los siguientes sectores: Los Tres Pinos, Máximo Abásolo y Cerro Arenales.

Se ruega a los vecinos hacer un uso racional del servicio eléctrico hasta tanto se normalice la situación. En caso de ser necesario continuar con otras maniobras para racionar la potencia habilitada y abastecer a los barrios que se encuentren sin suministro eléctrico, se informará a la comunidad.