Creó una app para saber a qué hora pasa el colectivo de Rada Tilly

"¿En cuánto me subo al bondi? Rada Tilly" es la aplicación que creó el estudiante universitario Tomás Canizza. La iniciativa generó buena recepción en la localidad balnearia.

Tomás Canizza vive en Rada Tilly y estudia en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB). Todos los días tiene que contar con una hora y media para ir hacia la casa de altos estudios, ubicada en Km 4. El mismo tiempo que para volver a su casa.

El tiempo que está arriba de los colectivos le permite a Tomás repasar los apuntes de la carrera de Licenciatura en Informática, escuchar música o simplemente pensar en alguna idea que se pueda reflejar en un proyecto. Fue así como nació “En Cuanto Me Subo al Bondi Rada Tilly”.

Una mañana estaba en su casa y comenzó a ver la grilla de horarios en su teléfono celular para ver en qué horario debía acercarse a la parada de colectivo. El episodio se repitió a lo largo de las semanas y Tomás se dio cuenta que era algo cotidiano y repetitivo.

“Un profe me dijo: ‘si hay una acción repetitiva, seguramente una computadora puede hacerla’. Entonces me puse a pensar y dije ‘bueno, voy a hacer la aplicación que me diga el próximo horario de la garita en la que estoy’. La desarrollé y solo la usé yo”, explicó el joven universitario.

Era un uso personal, pero con el correr de los días se dio cuenta de que su invención funcionaba y debía ser compartida. “Esto tiene que salir al público”, pensó.

Manos a la obra, el estudiante comenzó a darle los últimos retoques para que cualquier ciudadano pudiera acceder a su propuesta. La aplicación está hecha con PHP y MySQL para base de datos, que está compuesta por los horarios de la grilla de Expreso Rada Tilly.

“Cuando uno elige una garita, lo único que hace la consulta es traer el próximo horario a la hora actual del dispositivo en el que se está consultando”, subrayó.

El invento de Tomás busca facilitar el tiempo de espera entre una frecuencia de colectivo y otra. “Más que nada, también fue hecho porque los que vivimos en Rada Tilly tardamos aproximadamente una hora y media en llegar hasta la Uni y una hora y media para volver. Yo creo que esta aplicación, donde uno puede ver el horario actual, le va a facilitar el tiempo de espera”, aseguró.

La aplicación obtuvo una gran recepción en la localidad balnearia y su creador ya piensa en futuras modificaciones. “Una de las mejoras que me gustaría hacerle, que me lo estuvieron proponiendo, sería que muestre el horario aproximado de todas las garitas, teniendo en cuenta el horario que da en este momento. Y como ya para irnos más al futuro, me gustaría que los colectivos se puedan ver en un mapa en tiempo real”, adelantó.

Para eso se encuentra recaudando fondos para impulsar la aplicación. La meta es de 20 mil pesos y Tomás puso a disposición un “cafecito” para quienes deseen colaborar con el proyecto. “Cuando alcance la cifra estipulada, vamos a hacerle más cosas a la app y voy a escuchar a la comunidad para ver qué se anda necesitando”, consideró. Los interesados pueden hacer su aporte en https://tecito.app/tcdesarrolloweb.