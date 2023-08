Cuando calme el viento evaluarán en forma íntegra el aeropuerto

El temporal ocasionó destrozos en el Aeropuerto General Mosconi. Sus operaciones se tuvieron que suspender, pero el personal reactivó sus tareas después del mediodía con diversos recaudos. Los pasajeros deberán realizar un circuito diferente dentro de la terminal y no se utilizarán las mangas. De esta manera se buscará que los usuarios suban y bajen por escalera de los aviones y pasen el menor tiempo posible en algunos sectores.

En diálogo con El Patagónico, Sebastián Stupenengo -responsable de la Unidad Sur de Aeropuertos Argentina 2000- sostuvo que el temporal obligó a que la terminal tenga que operar de una manera especial para cuidar la seguridad de los pasajeros y el normal desempeño de la actividad.

“Hay mucho residuo que quedó del techo de la terminal dentro del área de parking y eso pone en riesgo al pasajero que quiere ingresar al aeropuerto. La primera acción que teníamos que tomar es que una vez que mermara un poco la velocidad del viento, limpiar y ordenar el parking para que todos elementos que estaban volando no se convirtieran en un proyectil o generaran un daño para los pasajeros. Esa fue nuestra tarea prioritaria”, explicó el vocero.

Si bien el temporal destrozó gran parte del techo del aeropuerto con roturas de vidrios, señalética y autos estacionados en inmediaciones, todavía no se puede hacer un control de daños total debido a que el viento no deja que los trabajadores accedan a la zona afectada. “Las ráfagas impiden que se pueda ingresar a la zona y tenemos dudas sobre los daños totales que sufrimos. Si el viento merma un poco en su velocidad, podremos hacer un análisis más exhaustivo de la situación”, afirmó Stupenengo.

“Lamentablemente por ahora no podemos decir cuál es exactamente el nivel de daños. Sabemos que fue importante. Trabajamos para poner operativo el aeropuerto con las comodidades y la seguridad para que los pasajeros estén tranquilos”, agregó.

La situación es compleja y generó que las autoridades comenzaran a trabajar en un plan de contingencia para los próximos días. Asimismo, se estima que fue uno de los desastres más grandes que sufrió un aeropuerto en el país en los últimos años.

“La terminal, como cualquier estructura, necesita de un mantenimiento que se fue haciendo sistemáticamente. En ese sentido, nosotros estamos muy tranquilos, pero lo que vivimos este último fin de semana, y el martes, fue realmente algo totalmente extraordinario. Y obviamente esto nos hace poner foco y atención a los eventos climáticos que estamos viviendo. No hemos tenido eventos de semejante naturaleza. No quiero pecar de absolutista y decirte que nunca por una situación de este tipo, pero en los últimos cuatro años no recuerdo un evento semejante”, concluyó Stupenengo.