De Paul: "Será un partido similar a Polonia, nos van a dar la pelota"

Argentina enfrentará este sábado a Australia por los octavos de final de la Copa Mundial de Qatar 2022. El conjunto dirigido por Lionel Scaloni buscará la victoria para meterse en la siguiente fase, y el cruce, de pasar la Albiceleste, sería ante el ganador de Países Bajos vs Estados Unidos.

Rodrigo De Paul fue el jugador designado para participar de la conferencia de prensa previa al partido en el Qatar National Conference Center, y allí enfrentó a los micrófonos, analizando al rival y el presente del seleccionado, después de su crecimiento en levantada en el Grupo C.

"Será un partido similar a Polonia, nos van a dar la pelota, pero con jugadores por afuera muy rápidos. Seguramente, trabajaremos en las coberturas. Será importante que los del medio estemos concentrados, para darle tranquilidad al equipo", dijo el mediocampista de Atlético de Madrid.

"Es un equipo que tiene jugadores rápidos por afuera, tienen jugadores altos, los centrales son altos, no tendremos que hacer faltas cerca del área. Tenemos que estar muy atentos en esa parte del campo para no quedar mal parados", continuó, sobre la examinación de los Socceroos.

Acerca del poco tiempo de descanso del equipo sudamericano, luego de su último partido en el grupo el miércoles, el surgido en Racing manifestó: "Es un caso atípico, solo dos días de descanso. No sé por qué se dio así, estamos acostumbrados a jugar seguido, haciendo hincapié en la recuperación. Pero no hay excusas, tenemos que jugar como lo venimos haciendo, estamos tranquilos".

En cuanto a la conformación del mediocampo argentino y el buen nivel en dicha zona tanto con Polonia como con México, comentó: "Me sentí cómodo con los tres (Enzo Fernández, Leandro Paredes y Guido Rodríguez). En el día a día, entrenamos juntos, lo hacemos cambiando".

Dentro de su explicación, destacó: "Ya todos saben la cantidad de partidos que he jugado con Leandro, con Guido también, y Enzo se incorporó hace poco y lo está haciendo muy bien. De mi lado, trato de ayudarlo. En el medio tenemos mucha jerarquía, mucha juventud y tenemos que estar tranquilos, porque tenemos un nivel muy alto".

Sobre su propio desempeño, que fue a la par del plasmado por la Albiceleste, De Paul admitió: "Fui de menor a mayor, es verdad. Ahora, me encuentro muy bien, el cuerpo técnico me da confianza. Yo prefiero jugar los 90 minutos, físicamente, me hace bien. Veo muy bien a mis compañeros, a los titulares y a los que entran, con México y Polonia lo hicimos bien".

La sorpresiva derrota con Arabia Saudita, en el debut, resonó en la Copa Mundial y generó una gran preocupación en Argentina. A tal punto que debió sacar la calculadora, para estar en octavos de final, y con la presión de ganar para conseguirlo.

Sin embargo, el nacido en Sarandí le dio una mirada positiva a la caída. "Fue positivo perder en el debut. Nos encontramos en una situación a la que no estábamos acostumbrados. Ahí se ve el carácter, qué tipo de grupo somos y que era un momento para levantarnos. Hubo que entender que fue una situación particular y que genera dudas adentro", afirmó.

"Es una Copa atípica: Alemania y Bélgica quedaron afuera, ayer perdió España con Japón. Teníamos que dar un mensaje de cómo nos recuperábamos tras la derrota y lo hicimos bien", siguió.

Por último, en relación al disfrute en el torneo, el volante reconoció: "Recién ayer fue el primer día que pude disfrutar. La derrota con Arabia nos golpeó. Con México, voy a ser sincero, tampoco disfruté, y con Polonia sí, un poco en el segundo tiempo. Es tanta la responsabilidad, la ilusión y las ganas de hacer felices a muchos argentinos que no nos permitimos disfrutar del todo".