Dictan prisión preventiva al imputado por el crimen de Jorge Junior Vera

Este mediodía se concretó la audiencia de control y apertura por el homicidio de Jorge Vera acontecido el domingo último en el barrio La Floresta, que tiene como único imputado a Alexis Nicolás Muñoz.

El fiscal en un primer momento solicitó la apertura de la investigación por el hecho ocurrido el día 29 de Noviembre de 2020, en el horario comprendido entre las 22:20 y 22:40 hs aproximadamente, en circunstancias en Junior Vera se dirigió a su domicilio sito en calle Sarmiento al 2.900 del barrio La Floresta de esta ciudad, previo haber estado compartiendo unas bebidas alcohólicas junto a dos testigos, en la casa de otro vecino a quien estaban ayudando a pintar. Allí se habría producido un pelea frente al domicilio del mismo, con los hermanos Nicolás Muñoz y A. R., quienes eran vecinos y existían problemas con anterioridad, momento en el cual Nicolás Muñoz habría apuñalado a Junior Vera en dos oportunidades a la altura del tórax con un cuchillo de tamaño medio con claras intenciones de provocar su muerte; posterior a ello la victima ya lesionada se habría trasladado hasta la intersección de calle Los Nogales y Av. Huergo, donde quedó tendido en el suelo. El hermano de la víctima, quien circulaba ocasionalmente a bordo de su vehículo Peugeot 206, lo vio tendido en el suelo y presentaba una apuñalada en la zona del tórax, trasladándolo en su vehículo al Hospital Regional, el cual ya habría ingresado sin vida al Hospital Regional. Calificando provisoriamente el mismo como “homicidio simple” en calidad de “autor” para Muñoz.

Cabe recordar que Muñoz, se presentó voluntariamente en la Brigada de Investigaciones el 30 de noviembre a la noche, cuando ya había sido peticionada una Orden de Allanamiento y detención en su contra.

Asimismo el fiscal solicitó en base a la existencia de elementos de convicción suficientes para tener al imputado como probable autor del hecho, y de los peligros procesales de fuga y entorpecimiento la prisión preventiva de Muñoz por 3 meses. Peligro de fuga por las características graves del hecho, la pena que se espera, que en caso de recaer condena será de cumplimiento efectivo. Entorpecimiento ya que todos los testigos son vecinos del imputado y su soltura podría influir sobre ellos.

Seguidamente el imputado accedió voluntariamente a declarar comentando que “ya venía la bronca de hace rato con Junior”, que tenía un arma y que lo iba a matar. Lo agredió a tiros y él se defendió, sostuvo el imputado Muñoz.

Por su parte la defensora no cuestionó la legalidad de la detención, ya que fue él quien se presentó voluntariamente en la Brigada. Tampoco objetó el plazo de investigación, ni el hecho, ni su calificación legal, por ahora. Respecto de la medida de coerción solicitada aseguró que el argumento que existe peligro de fuga por la gravedad del hecho, es violatorio de la Constitución Nacional y de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, ya que el mismo se convierte en un adelantamiento de pena. “No existe peligro de fuga porque él se presentó voluntariamente”, sostuvo la defensora. No tiene antecedentes penales ni causas en trámite. Si existe por ahora el peligro de entorpecimiento y por el momento no tiene un domiciliario alternativo para solicitar una medida morigerada.

Finalmente el juez penal resolvió formalizar la apertura de investigación preparatoria del caso por 6 meses, dando por anoticiado al imputado Muñoz del hecho investigado, su calificación legal y por asegurada su defensa técnica. Dictando finalmente la prisión preventiva del imputado por tres meses, en base a la existencia de los peligros procesales de fuga y entorpecimiento de la investigación.

El control fue presidido por Miguel Caviglia, juez penal; el Ministerio Público Fiscal fue representado por Adrián Cabral, fiscal general; en tanto que la defensa del imputado Muñoz fue ejercida por Lilian Borquez, defensora pública.