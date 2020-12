El hombre que lucha por no ser tapado por la arena del Colhué Huapi

Marcelo Luna, técnico del laboratorio de Paleontología de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, realizó un mini documental en el que entrevista a Héctor Martínez de la Estancia Valle Hermoso, un poblador que día a día lucha contra la arena que vuela del lago Colhué Huapi.

En el video Martínez relata cómo fue evolucionando la desertificación de la zona desde principios de los 70 cuando se mudó a esa zona. “Cada vez que hace viento viene para acá, si no está lindo no se puede estar”, relata mientras se puede observar su hogar asediado por la arena.

“Hace 60 o 70 años que ya no corre el río, no existe más el río Chico, en los 60 hubo arena, tapó un galpón, pero no era como ahora, no sé si ahora no es peor que antes, antes había médanos, ahora viene mucho, empieza a remolinear y entra con todo, ahora ya no tengo escape si no está muy alta la arena”, relata Martínez.

Una máquina ayuda de vez en cuando a destapar las zonas que tapa la arena, pero es una lucha ya perdida, Martínez espera poder trasladar a otra zona su casa y poder seguir viviendo sin que lo termine de tapar la arena.

Mientras muestra su hogar por dentro relata cómo la arena va comiendo su casa de a poco “acá había como 100 kilos de arena y se cayó todo abajo, cae a paladas la arena, fíjate cómo está el piso. Ya no creo que se llene el lago ni llueva, fue un año bastante flojo para la lluvia. El año pasado la arena atropelló y este año fue peor”.

“El panorama no es muy alentador, esperamos que pueda haber algún tipo de gestión para que las condiciones de habitabilidad de la misma sean un poco mejores y que se pueda preservar parte de la historia del poblamiento de las nacientes del río Chico, y fundamentalmente las condiciones de vida de sus habitantes”, pide Marcelo Luna, como conclusión en forma de reclamo.