El luchador Daniel Alvar solo salvó la heladera y duerme en su gimnasio

Daniel Alvar, “el maldito”, fue una de las víctimas del temporal de viento del pasado sábado. Le contó a Canal 9 que ese día se levantó y notó que soplaba fuerte, pero lejos estaba de imaginarse cómo terminaría su jornada. Se fue a almorzar con su madre y se encontró con el desolador panorama a su regreso, aproximadamente a las 15.

Dos cuadras antes de llegar a su casa vio la chapa de un techo y ya tuvo un mal presentimiento. “Era de mi casa y como se había roto un ventanal que daba a la Polonia se me estaba volando todo. Llamé a mi amigo Juanito y alcanzamos a sacar la heladera. Es la primera vez que me toca vivir algo así. Me había pasado algo con la lluvia, pero no tanto. Se voló todo, hasta las hornallas”, detalló.

Además, al estar sin techo la vivienda comenzó a caer mampostería que destruyó sus muebles. “Solo saque cosas chicas”, acotó.

Al referirse a su condición de deportista, recordó que “me tocó en 2010 sacar a unos chicos de un patio por una inundación, pero acá el viento me tiraba a mí; me saco un colchón de las manos. Fue heavy”.

Contó que “Carlitos Vargas se contactó conmigo. Lo lamento por él porque la casa era suya y si yo hoy tengo casa, no tengo qué ponerle adentro. Yo todo lo que hice fue a las piñas, con el kickboxing. Solo me queda este gimnasio y acá me quedo. Ya veremos qué hago”.

Actualmente Alvar permanece en ese local de la calle Grecia. “Tengo que seguir. Sigo dando clases. Lo único que nos saca adelante es el trabajo. Y no soy el único que la pasó mal; por eso no salí a pedir nada. A todos nos va a costar”.