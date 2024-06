En Chubut hay solo una obra pública al 80%, afirmó Linares

“Pensaba que había escuchado todo pero esto me superó”, dijo este miércoles el senador nacional por Chubut, Carlos Linares, al referirse a lo expresado por quien lo antecedió en la palabra, la cordobesa del PRO, Carmen Alvarez Rivero, quien cerró su intervención indicando que “tenemos a Cristo entre nosotros”.

Luego, dedicó su tiempo a desmenuzar los principales puntos de la norma, señalando que “convengamos que es una ley que no está al alance de lo que quiere la gente, sino no habría un Senado vallado y protestas en las calles, con manifestaciones a lo largo y ancho del país. Y no tendría necesidad este gobierno nacional de ‘bancarizar’ el voto; ‘premiar’ a una senadora con una embajada o con puestos como directores en empresas nacionales”.

Según Linares, “estamos todos en desacuerdo que lo que han hecho es por afuera de toda norma legal y moral. Si queda algo de moral, esa senadora (la neuquina Lucila Crexell) hoy no podría votar”.

Además se refirió a las obras públicas que se reactivarían a partir de la sanción de la ley, donde el Poder Ejecutivo se comprometió a reactivar aquellas que se hallen en un 80 por ciento de avance. “En Chubut hay solo una obra con estas condiciones, que es la multitrocha Trelew-Madryn. No está claro qué va a casar con esas cosas”, afirmó el exintendente de Comodoro.

Tras señalar que Santa Cruz se halla en una situación parecida con las represas, Linares recordó que “nos sacaron el subsidio docente, el subsidio al transporte; no les han dado a las provincias alicientes para seguir sustentándose. El gobierno dice que quiere traer grandes inversiones, pero nos peleamos con Brasil, China, Colombia, España; salimos del BRIC. En seis meses el Presidente no hizo una sola visita a una provincia para hablar con el gobernador para trabajar en necesidades. Está más preocupado en viajes personales; eso es grave”.

Además, se refirió a un punto que toca la ley: la derogación del convenio que beneficia a los viajantes. El senador señaló que si ello ocurre “se perjudica a más de 50 mil personas y no beneficia a nadie. Fui de ese rubro hace muchos años y conozco y esto es porque hay empresas que quieren sacarse a este sindicato de encima; no les causa ningún gasto, al contrario”.

Asimismo, cuestionó el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), donde “vinieron 51 expositores y ninguno habló a favor. Lo defendió el gobierno nacional y de la peor manera. Lo mismo con el blanqueo de capitales y el impuesto a las ganancias. Pero sacamos Bienes Personales que beneficia a un grupo muy reducido”.