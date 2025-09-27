Fisicoculturismo: Andrea Mutura y dos objetivos para cerrar el año

La atleta concluirá el calendario deportivo en el Comodoro Rivadavia Muscleshow y en el BA Cup Super Show.

Tras salir en la primera posición en la categoría Bikini en La Plata Muscle Show, Andrea Mutura concentra la atención en dos objetivos para culminar la temporada. Primero será local el domingo 9 de noviembre en el Cine Teatro Español en el Comodoro Rivadavia Muscle Show.

Luego, el 30 de noviembre, tendrá por delante el BA Cup Super Show en Buenos Aires.

“Vengo de ganar en La Plata, en una competencia que se hizo en agosto, estoy muy feliz de poder traer un podio a la ciudad y dejarla bien arriba porque acá también el deporte es fundamental y primordial”, contó Mutura.

Sobre el Comodoro Rivadavia Muscleshow, se mostró “muy ansiosa porque será la primera vez que se va a hacer en Comodoro Rivadavia, viene la Federación NPC el 9 de noviembre. Cuando me enteré que se hacía acá me puse muy feliz, están todos los atletas de la región invitados y también pido a la gente que se acerque a conocer el deporte, el espectáculo es muy bueno. Estoy emocionada porque será la primera vez que voy a tener a la gente alentándome”.

Posteriormente, estará en Buenos Aires en un certamen regional denominado BA Cup Super Show y que marcará el cierre de la temporada: “Después nos queda el BA Cup en Buenos Aires, será la última en lo personal y voy con la idea de dejar a Comodoro lo más arriba posible”.

Y finalizó resaltando el acompañamiento de Comodoro Deportes: “A los deportes amateurs nos cuesta mucho y por eso siempre estoy agradecida con Hernán Martínez por su apoyo incondicional”.