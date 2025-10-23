Gallo dominó la clasificación de las TC Pista Pick Up y Micheloud fue 2º

La categoría desarrolló en el autódromo de La Plata la clasificación de la 9ª fecha que se correrá este viernes.

Juan Sebastián Gallo hizo todo bien, se quedó con cada uno de los entrenamientos y finalmente hizo la vuelta más rápida a la hora de la clasificación y este viernes largará desde el mejor lugar de la grilla en la 9ª fecha que las TC Pista Pick Up correrán en el autódromo Roberto Mouras de la ciudad de La Plata.

Gallo, con la VW Amarok que le asiste su propio equipo, marcó un tiempo de: 1.28.644/1000 para quedarse con la vuelta más rápida del día bajando 30/1000 de sus respectivos tiempos en las sesiones de entrenamientos, informó la ACTC.

Segundo quedó, el comodorense Thomás Micheloud -que fue 4º en el primer ensayo y 5º en el segundo-, con la Ford Ranger a 642/1000 del piloto de Baradero, tercero, Gaspar Chansard, VW Amarok, a 722/1000, cuarto, Joaquín Ochoa, a 791/1000 y quinto, Tomás Pellandino, a 885/1000, ambos con Ford Ranger.

Con este resultado, Juan Sebastián Gallo, que lidera el campeonato, estará largando la final por la 9ª fecha del certamen desde el mejor lugar de la grilla de salida a las 15:45 para recorrer 20 giros al trazado perimetral del autódromo platense este viernes, en una jornada inusual, debido a las elecciones nacionales que se llevarán a cabo el domingo.

……………….

Clasificación

1º Juan Sebastián Gallo (VW Amarok) 1’28”644/1000

2º Thomás Micheloud (Ford Ranger) a 0’642/1000

3º Gaspar Chansard (VW Amarok) a 0’722/1000

4º Joaquín Ochoa (Ford Ranger) a 0’791/1000

5º Tomás Pellandino (Ford Ranger) a 0’895/1000

6º Marco Dianda (Ford Ranger) a 0’908/1000

7º Benjamín Ochoa (Ford Ranger) a 1’560/1000

8º Nahuel Cordone (Ford Ranger) a 1’676/1000

9º Juan Antonio Sandín (Ford Ranger) a 2’088/1000

10º Santiago Arrigoni (Ford Ranger) a 2¡135/1000