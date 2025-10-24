Gallo ganó en La Plata y Micheloud finalizó 3º

Se corrió este viernes en el autódromo Roberto Mouras la 9ª fecha de la temporada.

Sebastián Gallo, a bordo de la VW Amarok, se impuso en la final de la 9ª fecha de la temporada, 2° de la Copa Shell Hélix de TC Pista Pick Up, desarrollada en el autódromo Roberto Moras de La Plata. El de Baradero sigue siendo el líder del certamen con 110 unidades. Segundo terminó Gaspar Chansard, también con VW Amarok y tercero Thomás Micheloud con la Ford Ranger, informó la página de la ACTC.

La final de las TC Pista Pick Up se puso en marcha con Juan Sebastián Gallo y el comodorense Thomás Micheloud en la primera fila, Gaspar Chansard y Joaquín Ochoa en la segunda, Tomás Pellandino y Marcos Dianda en la tercera, Benjamín Ochoa y Nahuel Cordone en la cuarta y Juan Antonio Sandín y Santiago Arrigoni en la quinta.

La largada fue con procedimiento de piso seco. Desde el inicio comenzó la lucha por la punta, pero Gallo aventajó a Micheloud y tomó la delantera. Detrás la fila india se encolumnaban el resto de los protagonistas cuando Marcelo Vergagni se despistó quedando fuera de pista. Gallo mandaba, Micheloud era segundo, Chansard tercero, Joaquín Ochoa cuarto, Pellandino quinto, sexto Dianda, séptimo Benjamín Ochoa, octavo Cordone, noveno Arrigoni y décimo Catelli.

Gallo se distanciaba mientras la lucha estaba entre Chansard y Micheloud que tenía detrás a Joaquín Ochoa y a Pellandino quienes se acercaban en busca de la posición.

Pero Chansard comenzó a descontarle a Gallo y vuelta a vuelta se acercaba a la punta. Detrás de ellos se posicionaban Micheloud, Joaquín Ochoa, Pellandino, Dianda, Benjamín Ochoa, Cordone, Arrigoni y José Goya para completar los diez mejores.

La bandera de cuadros cayó y decretó la victoria de Gallo para seguir siendo el puntero del certamen, segundo terminó Chansard, tercero Micheloud, cuarto Joaquín Ochoa, quinto Pellandino, sexto Dianda, séptimo Benjamín Ochoa, octavo Cordone, noveno Arrigoni y décimo José Goya.

La Copa Shell Helix quedó de la siguiente manera: 1) Juan Sebastián Gallo 110 puntos (3 triunfos), 2) Benjamín Ochoa (2) 78, 3) Thomás Micheloud (1) 76, 4) Joaquín Ochoa (1) 69, 5) Gaspar Chansard 68, 6) Marco Dianda (1) 66, 7) Nahuel Cordone 55, 8) Santiago Arrigoni 52, 9) Tomás Pellandino 50, 10) Luis Catelli (UM) 45, 11) Juan Antonio Sandín 45, 12) José Montanari (UM) 44, 13) Néstor Goya (UM) 42, 14) Antonino Sganga 24, 15) José Rasuk (1) 8.

………………..

Panorama – 14 vueltas

1º Juan Sebastián Gallo (VW Amarok) 21’18”509/1000

2º Gaspar Chansard (VW Amarok) a 1’413/1000

3º Thomás Micheloud (Ford Ranger) a 1’800/1000

4º Joaquín Ochoa (Ford Ranger) a 2’110/1000

5º Tomás Pellandino (Ford Ranger) a 4’374/1000

6º Marco Dianda (Ford Ranger) a 4’657/1000

7º Benjamín Ochoa (Ford Ranger) a 9’417/1000

8º Nahuel Cordone (Ford Ranger) a 11’050/1000

9º Santiago Arrigoni (Ford Ranger) a 11’344/1000

10º José Alberto Goya (Ford Ranger) a 19’098/1000