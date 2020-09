Hubo pacientes en ambulancia esperando hasta tres horas

“Estamos al límite del desborde, con pacientes esperando dos y hasta tres horas para poder ingresar a un hospital o un sanatorio; esperando en ambulancia por la falta de camas y de personal humano. Recién hablé con el doctor (Eduardo) Wasserman que me aseguró que se está ampliando terapia intermedia en el Hospital Regional con cinco camas más; lo mismo en La Española”, afirmó este mediodía el intendente Juan Pablo Luque.

Al asistir a un acto de entrega de elementos para enfrentar la pandemia, el jefe comunal no eludió el contacto con la prensa allí presente para resaltar que “decíamos que no teníamos que llegar a esto. Hoy lamentablemente la mayoría de la población que ocupa las camas es la población en riesgo. Estamos en ese momento crítico al que no queríamos llegar”.

Acotó que “la mayoría de la sociedad se cuidó. Lo veo permanentemente. Pero también creo en la irresponsabilidad de muchos y no es privativo de Comodoro. Ocurre en otras ciudades y en el mundo. Hay que quedarse en casa, sobre todo la población en riesgo. Que entienda que es la que debe cuidarse sobremanera en estas semanas. Si así ocurre, superaremos la situación; es algo que también deben entender sus familiares directos”.

Luque aseveró que en este contexto alentará que todo el peso de la ley recaiga sobre la veintena de irresponsables que organizó una fiesta electrónica en Rocas Coloradas. “Violaron cuanta ley había”, apuntó.

Luego sostuvo que “las medidas que se tomaron no son inmediatas. Se replicarán en catorce días. Lo que ocurre ahora es porque hace dos semanas hubo un sinfín de inconvenientes y debemos tener a muchos transitando con el virus. Ahora el Comité de Salud nos pide ver cómo evolucionamos en estos días. Es clave esta semana porque habrá que tomar determinaciones según cómo vaya respondiendo el sistema”.