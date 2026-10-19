Hugo Lemos aguarda por el Argentino de Apnea y sueña con otro Mundial

Luego de su debut mundialista en Honduras, el deportista cerrará el año compitiendo en la última fecha del Nacional en Bahía Blanca.

Hugo Lemos logró la 18ª posición en el Mundial de Apnea en Roatán (Honduras), donde representó a la Federación Argentina de Actividades Subacuáticas (FAAS), y concretó su debut mundialista con apenas 14 meses de practicar el deporte.

“Fue mi primera experiencia en un mundial y, en lo personal, fue mi tercera competencia, pero como toda experiencia nueva hubo cosas buenas y malas, y cuestiones a corregir. Lo más importante es que, hablando con atletas de elite, me dijeron que mucho de lo que entreno en Comodoro es el camino correcto, pero necesito tiempo”, comenzó.

Tras su actuación en la cita internacional, Lemos cerrará la temporada compitiendo en la última fecha del Campeonato Argentino de Apnea en Bahía Blanca, que organizan la Hermandad Universitaria de los Escualos y la Comisión de Apnea de la FAAS y que se desarrollará los días 21 y 22 de noviembre.

OBJETIVOS 2027

Hugo Lemos proyecta el próximo año y la idea es iniciarlo en la competencia Pacífico Profundo que se realizará en la isla Robinson Crusoe de Chile, organizada por la Asociación Internacional para el Desarrollo de la Apnea (AIDA).

“Si todo sale bien, en febrero quiero repetir Pacífico Profundo en Chile, que en este año me fue bien, es agua fría”, explicó.

Pero el gran objetivo del 2027 será un nuevo Mundial de Apnea en Roatán: “En julio o agosto se vuelve a hacer el Mundial en Roatán, adonde me gustaría poder ir y que sea mi segundo mundial, iría con más experiencia y más planificación, con más entrenamiento y corrigiendo cosas”.

En ese sentido, el deportista amplió: “Lo lindo es que dos semanas antes del Mundial va a haber otra competencia, que es la Caribean Cup, entonces en un solo viaje puedo adquirir mucha más experiencia y competencia”.

APOYO DE COMODORO DEPORTES

Lemos visitó al presidente de Comodoro Deportes, Hernán Martínez, para agradecer y planificar en conjunto lo que se viene. “Le vine a contar cómo me fue y también charlamos de lo que viene. Me ayudó a poder estar en el Mundial, me va a seguir dando una mano para que pueda estar en noviembre en Bahía Blanca y está el compromiso de seguir ayudándome”, sentenció.