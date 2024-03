Jessica vuelve con su familia a la casa de su infancia. Alice, su hijastra más pequeña, comienza a desarrollar un raro apego hacia Chauncey, el oso de peluche que encuentra en el sótano. En un primer momento, Alice y Chauncey se entretienen con juegos aparentemente divertidos que, poco a poco, irán volviéndose más siniestros y peligrosos. A medida que el comportamiento de Alice se va volviendo más inquietante, Jessica decide intervenir. Pero al hacerlo se da cuenta de que Chauncey es mucho más que un inofensivo oso de peluche.

Tras el éxito de “M3GAN” y, más recientemente, “Five Nights at Freddy’s” que se ha convertido en la película de terror más taquillera de 2023, Blumhouse vuelve a apostar al horror en un entorno infantil. El director Jeff Wadlow, nominado a los premios DGA, colaboró con Blumhouse en el thriller de terror “Truth or Dare”, dirigido por Lucy Hale y distribuido por Universal, y en el film de terror “Fantasy Island”, distribuido por Columbia Pictures. Dirigió y produjo el primer título, y dirigió y produjo el segundo. También es conocido por haber dirigido la película de Netflix protagonizada por Marlon Wayans “La Maldición de Bridge Hollow” y “Kick-Ass 2” de Universal Studios, entre otros títulos. “Imaginario: Juguete Diabólico” es su tercera colaboración con Blumhouse.

“No todos los amigos imaginarios son amigables”, dice. “Eso es lo que los personajes en el corazón de esta película están a punto de descubrir. Me encanta hacer películas que juegan con la percepción del público sobre lo que es real y lo que no lo es, por lo que un relato de terror que explora las aterradoras posibilidades de los amigos imaginarios fue el entorno perfecto de prueba para jugar. Creo que la película que hicimos está llena de giros inesperados, grandes sustos y, sobre todo, mucha diversión emocionante. Los personajes de esta historia son creíbles no sólo como una familia mezclada, sino que también es una maravilla ver cómo se desarrolla la historia. Creo que al público le encantará verlos enfrentarse cara a cara con Chauncey, nuestro osito malvado. Nunca volverán a mirar a un Teddy de la misma manera”.

“Una joven regresa a la casa de su infancia sólo para descubrir que el amigo imaginado que había dejado atrás es muy real y se siente infeliz por haber sido abandonado”, explica. “DeWanda Wise ha sido más que una estrella en esta película. Ha sido una socia creativa total. Gran parte del horror surge de nuestros miedos más básicos de la infancia, y DeWanda ha tomado todo eso. ¿Conocen ese viejo dicho de que la imaginación del espectador da más miedo que cualquier película? Vamos a poner eso a prueba”.

Título original: Imaginary

Género: Terror

Origen: Reino Unido

Año: 2024 Formato: 2D

Duración: 1 hora 44 Min.

Calificación: Apta para mayores de 13 años

Ficha Técnica:

Dirección: Jeff Wadlow

Guión: Greg Erb, Bryce McGuire, Jason Oremland, Jeff Wadlow

Producción: Jason Blum, Paul Uddo, Jeff Wadlow

Música: Bear McCreary

Fotografía: James McMillan

Montaje: Sean Albertson

Protagonistas:

DeWanda Wise (Jessica), Tom Payne (Max), Pyper Braun (Alice), Betty Buckley (Gloria), Veronica Falcón (Dra. Alana Soto), Taegen Burns (Taylor), Sam Salary (Ben).