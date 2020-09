Instituto 810: 37 años formando profesores de educación física

El 9 de septiembre de 1983, se creó el Instituto Nacional de Educación Física (INEF) "Profesor Fidel Antonio Pérez Moreno" que luego con la Ley Federal de Educación pasó a denominarse Instituto de Formación Docente. En la actualidad sigue siendo el centro formador más austral de la Argentina. A pesar de ello, y de multiplicidad de promesas de los distintos gobiernos, no cuentan con un edificio propio.

El Instituto Superior de Formación Docente (ISFD) 810 “Profesor Fidel Antonio Pérez Moreno” celebró hace una semana 37 años de vida como el centro educativo más austral en formar profesores de educación física que dotan de valor al deporte y la docencia de la región.

El 9 de septiembre de 1983, fue creado el Instituto Nacional de Educación Física de Comodoro Rivadavia (INEF), que luego con la Ley Federal de Educación pasaron a depender de la órbita provincial y convertirse en Instituto Superior de Formación Docente.

Ello permitió la creación de nuevas ofertas educativas en la entidad educativa de Km 3, que se concretaron con la apertura de las carreras de Tecnicatura en Entrenamiento Deportivo, Guardavidas, Rescate y Seguridad, Tecnicatura en Tiempo Libre y Recreación.

“El Instituto pasa a ser de provincia con la Ley Federal de Educación, y con ello se amplía la cantidad de institutos. De hecho hay un Instituto privado en Trelew. A pesar de ello, nunca dejamos de tener un número importante de inscriptos, no solo en el profesorado de educación física sino en las tecnicaturas, donde Entrenamiento Deportivo es la segunda en cantidad de inscriptos en el presente año”, comentó el vicedirector Rodrigo Pérez a El Patagónico.

En el marco general, el vicedirector se mostró orgulloso de recibir alumnos de distintas partes de la Patagonia, como así también que año a año crece el interés por formarse como alumno por parte de los jóvenes.

“Si bien la infraestructura no ayuda, estamos manejando comisiones de ingresante de 30 alumnos por comisión, que en el 2019 fueron 170 chicos como ingresantes al profesorado. Y 50 para ser futuros técnicos superiores en Entrenamiento Deportivo”, recalcó.

Respecto a esta tecnicatura, Pérez resaltó la buena recepción que tienen los egresados en un campo de acción dónde conviven con idóneos en el tema.

“Apuntamos a egresados con un perfil docente que los vuelva más autónomos y muy bien preparados en el ámbito escolar. Sobre terreno, la mayoría demuestra el nivel de calidad con la cual se desempeñan y ello se pone de manifiesto en las diversas instituciones escolares (en el caso de los profesores) y de los clubes y gimnasios (entrenamiento deportivo)”.

En la actualidad, la pandemia obligó a las cursadas no presenciales, y se volvió complejo por las particularidades que deben afrontar tanto alumnos como docentes (esto último sumado a la falta de pago de salarios en tiempo y forma).

“Hoy no se puede planificar a largo plazo, es un año muy particular por muchas situaciones, no solo por la pandemia sino por lo que acontece en la provincia. En un principio se propuso generar un plazo que abarcara todo, pero en el recorrido vamos viendo el día a día y resolviendo durante la marcha, sin negociar los contenidos”, remarcó.

En el ámbito general, el docente valoró que dentro de las limitaciones ajenas al instituto, el 810 se volvió a posicionar en la ciudad, sumando nexos con otras instituciones con firmas de convenios con la Municipalidad y la Universidad local.

“La Municipalidad nos ha brindado una ayuda muy grande y tenemos un excelente trato. Y estamos tendiendo lazos de colaboración con otros institutos de formación terciario y universitario. De hecho tenemos colaboración mutua con el municipio de Parla (España) y con una universidad de México. Esta vuelta a la apertura ha sido fundamental para seguir avanzando y poniendo en valor al instituto a nivel regional”, sentenció.