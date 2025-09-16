La Educación Física Infantil tuvo su encuentro en el Municipal Nº3

La temática fue “Los Sentidos”, con alternativas lúdicas para los más pequeños y estuvo dividido en tres momentos.

En el barrio Máximo Abásolo se desarrolló el tercer encuentro del año de la Educación Física Infantil, actividad sistemática de Comodoro Deportes que se desarrolla en diversas sedes de la ciudad. La temática fue “Los Sentidos”, con alternativas lúdicas para los más pequeños. Participaron niños y niñas de los gimnasios municipales Nº1, Nº2, Nº3, Club Ingeniero Huergo y barrios como Ciudadela y Laprida.

“Este fue el tercer encuentro y tuvimos la temática de los sentidos. Estuvo dividido en tres momentos. La entrada en calor fue más basada en utilizar recursos musicales, para trabajar la parte auditiva. La segunda parte fue trabajo de manipulación de texturas, exploración y también la parte visual con colores, también textura fina, textura de masas, dibujamos y pintamos”, comentó Romina Rojas, referente municipal de EFI.

“La última parte la realizamos en un aula multisensorial, un sector de Tetris, otro con peluches donde los nenes hicieron yoga y relajación. Otro sector de manipulación y trabajos táctiles con diferentes objetos como yerba, polenta, arroz, porotos, lentejas. Un sector con luces flúor y tempera flúor, texturas con colores, donde dibujamos en la pared”, agregó Rojas.

El cuarto encuentro de EFI será en el Club Huergo el 10 de octubre, con temática de “Destrezas”. “Trabajaremos todo que es suelo, rolles, verticales y demás. Y el último encuentro de cierre de año será al aire libre, la idea es que sea en el Parque de la Ciudad o en el Parque Saavedra. Allí vamos a trabajar todo lo relacionado con la naturaleza”, cerró.