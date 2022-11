El ex delantero no ocultó su malestar. "Todo es medio raro. Que me lo digan en la cara y listo", disparó.

La frustración del Kun Agüero porque no lo dejaron visitar a sus ex compañeros de la Selección

Sergio Agüero integró el proceso de Lionel Scaloni a cargo de la selección argentina y fue campeón en la Copa América de 2021. Debido a su arritmia tuvo que dejar el fútbol de forma profesional, por lo que se encuentra en Qatar para alentar a sus ex compañeros. Sin embargo, el Kun todavía no los pudo visitar porque no le hicieron la credencial correspondiente para ingresar en la concentración del equipo. El ex delantero de 34 años fue quien expuso el tema y no se guardó nada.

El Kun realizó un streaming en su canal de Twitch junto al actor e influencer Jero Freixas, quien hace videos cómicos sobre el fútbol junto a su pareja Josefina De Cabo. Lejos de bromear, en un momento Agüero se puso serio y disparó con munición gruesa, haciendo tendencia la frase “credencial para el Kun”.

La pareja de influencer está viviendo su primer Mundial y lograron contactarse con Agüero, que en la transmisión luego de hablar de diversos temas, confesó las trabas que tiene para ingresar en la Universidad de Qatar, que es la sede de la delegación argentina. “Voy a ver si puedo ver a los chicos. Es medio raro el tema. No sé, supuestamente tenés que tener una credencial para pasar. Me parece raro que me tarden tres o cuatro días. Yo pregunté y viene de arriba. Es muy rara la situación. Hace un año estuve ahí con ellos. He estado en la Selección y una credencial te la hacen rápido. Ha venido gente que quiso estar y se la hicieron”, comenzó.

“¿Quién te hace la credencial?”, le preguntó Freixas. “La AFA. Supuestamente tarda de tres a cuatro días. Me pareció raro. Yo me llevo muy bien con mis compañeros. Les mando mensajes y quedé todo bien con ellos y obviamente no los voy a ir a molestar. Les voy a alentar desde afuera. La única manera es que FIFA me pueda autorizar”, afirmó.

“Te hacen cosas medias raras que no tienen sentido. Yo sigo con los chicos de WhatsApp y los chicos no tienen la culpa. Siempre hablé (con ellos) y les dije ‘chicos, llego el 18. Cuando les dije ‘mañana voy’, hablé con alguien de ahí y me dijo ‘necesito el pasaporte y la foto’. Se los mandé y me dijo, ‘no puedo en este momento, tardan cuatro días, me dijeron. Al final juegan mañana”, explicó.

Freixas volvió a preguntarle y el Kun lejos de bajar el tono, subió la apuesta con sus testimonios. “Pero, ¿por qué no van a querer que vayas?”, le consultó Jero. “Eso es lo que quiero saber. No sé. Tal vez no le habrá gustado alguna vez que opiné. Es medio raro toda la situación. Pero bueno, ahora alentar”, disparó el ex futbolista.

“Te da bronca que otros que llegan el mismo día del viaje y de repente están ahí. Digo, pero ¿cómo? Si acaba de llegar, ¿qué le hiciste la credencial en cinco horas y a mí en cinco días, supuestamente? Mi mensaje fue: ‘Si no quieren que vaya, está todo bien, pero que me lo digan en la cara’”, sentenció.

Luego dejó en claro que más allá de que se solucione el asunto, para él es un caso terminado: “Ya está, es tarde, quise verlos (a sus ex compañeros) antes, pero bueno, nada, cosas que pasan, ya está, somos Argentina y estas cosas pasan y tenemos que aprender. Yo no tengo problemas en decirlo. Las cosas, medio raro, extraño porque siempre me porté bien y si había algo que no me gustaba se los decía. Capaz que hay gente que no le gusta que le digan las cosas malas. Ahí todo es medio raro y cada uno se hace el picante y nadie es picante. Ya va haber tiempo para que las cosas estén mejor, supongo”.

Asimismo, Agüero reveló: “Me invitaron los de España porque conozco a un montón de ellos. Y dije, ‘¿mirá si voy a ir a España y no fui a ver a mis compañeros?’ No, no voy. No gracias por invitarme. Ya fue, mañana (por hoy martes) juegan, que salga todo bien”.

Incluso criticó que no le dieron entradas y las tuvo que pagar de su bolsillo: “Yo vine acá por FIFA, a mí no me invitó nadie. Las entradas las pagué, cuando a otros se las dan gratis. No quiero favores de nadie, siempre lo dije. Pago todo lo que tenga que pagar. Pero bueno, hay cosas que decís qué rara toda esta situación”.

Luego le agradeció a sus seguidores porque escribieron “‘hagamos trending’ dicen la gente”. Fue antes de volver a tirar con munición gruesa: “Yo digo la verdad. Si quieren que me escriban y digan lo que quieran porque estoy esperando que alguien de ahí me llame y me diga algo. Y lo digo, de la AFA. Parece que esto es un laberinto, que me están gambeteando de un lado para el otro”.

Insistió en que su problema no es con los jugadores y planteó que no quiere molestar: “Están descansando, yo estuve ahí, no es lo mismo, yo cuando era jugador no te gustaba, porque mañana juegan, después viene el estrés, nervios ansiedad, queremos estar tranquilos y nadie quiere que los vengan a molestar. Al otro día, masajes, entrenamientos, descansar y comer. Entrás en un proceso de cada tres días jugas. Era antes o en un momento que haya cinco o seis días para el próximo partido, pero ya no hay y acá está todo muy pegado. Los entiendo, sé que si voy no pasa nada, pero siento que estoy molestando. Ellos tienen su rutina, yo estuve ahí y están en otra. Cada uno tiene su rutina”.

“Yo también quiero ver a los muchachos. Soy amigo de Leo (Messi), Otamendi, De Paul, del Papu (Gómez). Tenemos un grupo y todavía estoy. Hace años que tenemos ese grupo”, aclaró y más tarde publicó un tuit en el que les manifestó todo su apoyo a los jugadores: “Siempre a full con Argentina y con esta selección que nos representa a todos. Sabemos que darán todo por esta camiseta que tanto queremos. Y como dijo Leo, vamos a estar caminando todos juntos. Vamos Argentina”.

Este martes Agüero estará en el Estadio Lusail para ser uno de los 80 mil espectadores en el encuentro que la Argentina jugará ante Arabia Saudita. El Kun estará en uno de los sectores VIP de la FIFA y desde allí alentará a sus ex compañeros que arrancarán el sueño mundialista.

