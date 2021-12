El Patagónico | Deportes | HOCKEY - 13 diciembre 2021

La Primera Damas de Chenque RC es tricampeona

El equipo "Celeste" conquistó por tercera vez el título en Primera Damas del certamen que organizó la Asociación Austral de Hóckey. Calafate RC logró títulos en Sub 19, Sub 16B y Sub 16, mientras que Deportivo Portugués se coronó en Sub 14.