La espera llegó a su fin. Marcelo Gallardo fue presentado oficialmente como el nuevo entrenador en River tras la salida de Martín Demichelis y fiel a su estilo, en la conferencia de prensa en la terraza San Martín, el Muñeco transmitió sus sensaciones para encarar su segundo ciclo en el club.

“Lo primero que tenemos que hacer es recuperar el espíritu”, comenzó el técnico más ganador de la historia del Millonario. En la misma sintónia agregó: “El tren está en marcha, hay que intentar ser precisos con la idea y el mensaje con el cuerpo técnico”.

“No hace mucho que me fui, pero parecería que nunca me fui. Volver a entrar al club, recorrer los pasillos, un poco del mundo River, me hace sentir muy en casa” , agregó.

“Encontrar mucha gente que me ha acompañado a lo largo de estos años, hace que sienta que estoy en el lugar que pertenezco, en el lugar que siento. Se que hay muchísimas expectativas. Lo primero que tenemos que hacer en estos pocos días, en ese nuevo comienzo, tratar de recuperar de nuevo el espíritu. Un espíritu de club, un espíritu de equipo”, analizó el Muñeco pensando en el corto plazo.

“Hay mucho trabajo por hacer, el tren está en marcha. Hay que estar preciso con una idea, con un mensaje que tenga un impacto rápidamente. La expectativa es la de todos. Ya vienen los cruces directos que nos estimulan. Hay que prepararse. La Copa tiene eso que no podes llegar mal a un partido porque la pasas mal”, dijo pensando en el choque ante Talleres por Copa Libertadores.

“Hablar del hincha de River, es sentir un privilegio enorme estar en el corazón de cada uno de ellos. Así me lo han demostrado. Eso quiero retribuírselos, tratando que se sientan identificados con el equipo” , concluyó emocionado el Muñeco que comenzará su segundo ciclo en River Plate.

Marcelo Gallardo se estará sentando en el banco de River Plate nuevamente como entrenador el próximo sábado 10 de agosto ante Huracán, puntero de la Liga Profesional, a partir de las 20:30 horas en el Más Monumental.

Rápidamente, el Muñeco estará preparando el encuentro ante Talleres por Copa Libertadores, duelo pautado para el miércoles 14 de agosto a las 21:30 en el Mario Alberto Kempes.