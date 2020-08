Montenegro y un balance positivo del test en Francia

Doble jornada en el circuito de Paul Ricard, Francia, fue el comienzo de los entrenamientos del piloto comodorense Ignacio Montenegro (15) junto al MP Motorsport.

Acompañado por Lucas Benamo (Lucas Coaching Driver), "Nacho" se fue muy conforme de las primeras pruebas con la máquinas de Fórmula 4 española y regresó a Valencia para descansar y pensar en lo que viene.

El primer día realizó un proceso de adaptación no solo al auto sino también a un circuito muy técnico como el francés. Fue mejorando a medida que fue pasando el día, encontrando más los límites y revisando la telemetría para seguir la evolución.

En la segunda jornada, ya con más confianza desde el inicio, bajó los tiempos del primer entrenamiento y se lo vio más sólido también en el ritmo de vuelta quedando conforme con lo realizado al igual que el equipo.

El piloto chubutense totalizó 100 vueltas divididas en cuatro tandas de 55 minutos cada una utilizando tres juegos de neumáticos nuevos (uno el día martes y dos el miércoles) finalizando la jornada en el puesto doce a un segundo en las pruebas oficiales de la categoría junto a los pilotos que participan del campeonato lo que representa sumar experiencia con los que hace una semana iniciaron la temporada.

"Fueron dos días espectaculares de ensayos. Muy contento, y me costó en principio adaptarme al auto ya que es muy diferente al chasis Tito que venía manejando en Argentina. Aprendí mucho con el Ingeniero, la telemetría y toda la data. Fui evolucionando día a día y mejoré en la medida que fueron pasando las vueltas. La inactividad de Argentina me afectó un poco pero de a poco agarré ritmo. Le agradezco a Lucas Benamo que me acompaña y a Franco Colapinto que me ayuda a distancia", expresó Montenegro.

Ahora el piloto comodorense descansa pero ya comenzó con el equipo a preparar los próximos test, que serán en Jerez y Jamara.