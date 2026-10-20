Natación: el Equipo Municipal se subió al podio en la Copa Sierras

El equipo de Comodoro Rivadavia finalizó segundo en la tabla general de la competencia que se realizó en San Luis.

San Luis fue el escenario de uno de los encuentros de natación más importantes del calendario deportivo. Fue la XI edición de la Copa Sierras, donde el Equipo Municipal de Comodoro Rivadavia fue parte de la competencia y finalizó en el segundo puesto en la tabla general.

El certamen fue organizado por Sierras Club y la Federación Sanluiseña de Deportes Acuáticos (FESDA) y fueron parte nadadores de San Luis, Mendoza, Buenos Aires, Neuquén, Misiones, Córdoba, Catamarca, Tucumán, San Juan, y Chubut, que fue representado por el Equipo Municipal de Comodoro.

El plantel local se compuso de 45 nadadores, entre federados y promocionales, y el cuerpo técnico. Los mismos fueron acompañados por el Ente Comodoro Deportes.

Los comodorenses lograron meterse entre los tres mejores equipos de un total de 22 elencos de distintas partes del país que participaron el último fin de semana de la XI edición de la Copa Sierras.

El Equipo Municipal Comodoro Rivadavia con un total de 1.453 pts. finalizó en el segundo puesto en la tabla general, detrás de Sierras Club de San Luis que alcanzó el primer lugar con 2.483 pts.

“Volvemos con una alegría muy grande luego de superar nuestra participación del año pasado y haber alcanzado, en esta oportunidad, el segundo lugar en la tabla general. Muchos de los chicos lograron pasar a la instancia de finales. Los relevos alcanzando podio, todos tuvieron excelentes rendimientos en el torneo, que para nosotros es el más importante del año” expresó uno de los técnicos de Comodoro, Pablo García.

Es que según el cuerpo técnico del Equipo Municipal “que nuestra institución haya subido al podio en este torneo consagra un trabajo sostenido en el tiempo de los profes, de las escuelas de natación que trabajan en la formación, de la coordinación de las piletas, de nosotros como entrenadores y del acompañamiento que recibimos por parte del Ente Comodoro Deportes y la Comisión de Padres”.