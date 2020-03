Rafael "Raffy" Jones: un "fierrero inoxidable"

En el corazón del Área 12 de la ciudad capital se encuentra ubicado el taller mecánico del ex campeón de TC Patagónico y multifacético deportista. Hasta allí fue Chubut Deportes con la intención de conocer sobre la actualidad del popular "Raffy".

Quien es considerado un referente y hombre de consulta por varios deportistas y en ese sentido dijo que “trato de transmitir toda la experiencia que sumé a lo largo de mi extensa carrera deportiva de la mejor forma posible apoyado en la familia y los amigos y, tengo la suerte de codearme con gente joven todo el día. El taller más allá de lo laboral siempre fue un lugar de encuentro de deportistas, que fueron importantes no solo para Rawson, sino para la provincia. Eso se mantiene a lo largo del tiempo lo que permite que uno se cargue de cosas positiva y a la vez estar informado”.

Sobre cómo es su mirada en cuanto al deporte en general de la provincia expresó: “yo digo que bien, sin dejar de lado que hay factores que probablemente hayan incidido en la gente y repercute en la asistencia del público en los distintos deportes. Antes quizás habían menos cosas y todos íbamos a todos lados, pero lo veo bien”.

En cuanto al funcionamiento de Chubut Deportes manifestó estar “con muchas expectativas porque tengo la suerte de conocer de chico al nuevo presidente del organismo, Gustavo Hernández con quien hicimos pelota a paleta juntos y sé que es un trabajador y lo hecho en el club Ferro de Puerto Madryn, lo demuestra. Así que con más expectativas que antes respecto al deporte”, afirmó

Comenzó su carrera deportiva a los 14 años en el kárting y motocross logrando importantes victorias. También, el remo, el fútbol, el automovilismo y la pelota a paleta lo tuvieron como protagonista en las distintas competencias de la zona y la región.

- ¿Te quedó algo pendiente en materia deportiva?

No. Creo que no, porque en el automovilismo de la zona que creo que es lo más importante yo nunca tuve expectativas a nivel nacional. Lo hice solamente a nivel local y colmé todas las expectativas.

- ¿Alguna anécdota que recuerdes de tantas jornadas deportiva?

Anécdotas, hay miles. Pero si me apurás rápidamente me acuerdo de una con Luly Mayo, activo piloto todavía del TC Patagónico que sigue ganando. En una carrera iba puntero y faltando una vuelta le empieza a fallar el auto, lo alcanzo, lo paso y tengo una falla en el auto peor que la de él y así terminamos a 3 por hora, casi empujando los autos. Un recuerdo bárbaro.

- ¿Rawson siempre te dio su respaldo?

El respaldo que me dio la gente de Rawson es incomparable, principalmente en el automovilismo que me bancaban el auto completo. Vengo de una familia humilde, mi trabajo siempre fue el mismo, el de mecánico. En el campeonato que logré en el año 1985 me esperaron arriba por ruta 25. Había como ocho mil personas, realmente inolvidable. Siempre está en la memoria.