Roberto Palma: "Comodoro está vivo con el Aikido"

“Siempre visitamos Comodoro, desde hace muchos años, también toda la Patagonia. Aikido siempre crece en la ciudad, pese a los problemas con la pandemia, donde la gente decayó espiritual y físicamente. Comodoro está vivo con el Aikido, continúan practicando, eso es muy bueno y nos pone muy contentos”, comentó Roberto Palma, VI Dan de Aikido y fundador de OAA, organización afiliada a Aikikai Latinoamérica y Fundación Aikikai con sede central ubicada en Tokio, Japón.

“Quiero agradecerles la presencia, agradecer a Comodoro Deportes que siempre nos está ayudando. Eso hace mantener un espíritu vital para todas las edades, en una actividad que es para todos, niños, preadolescentes, jóvenes, adultos y ancianos”, señaló Palma, quien este fin de semana brinda una capacitación.

“Pertenecemos a Aikido Aikikai Latinoamericana. La organización tiene muchos dojos en el país y yo visito Comodoro dos veces al año. En esas dos veces vamos puliendo técnicas, ayudándolos, hay exámenes, tienen crecimiento, y quiero destacar que el Aikido no es un arte marcial de choque. Acá no hay trofeos, no hay un ganador ni perdedor. En Aikido todos ganan, porque cuando hay un ganador y un perdedor en una confrontación, hay alguien que se va triste. En Aikido todos se van contentos, no es competitivo”, aclaró.

“Ellos tienen mucho esfuerzo, estamos a muchos kilómetros. Vengo de Buenos Aires, vivo en el Aikido y es un esfuerzo económico muy grande que ellos hacen. Las evaluaciones son muy buenas, ellos crecen continuamente, practican y fundamentalmente se sienten felices por lo que hacen. Porque no se dañan y se cuidan”, describió.

“Me siento muy cómodo acá, hace muchos años. La gente acá es sumamente amable. Vuelvo a repetir, agradezco a Comodoro Deportes que nos ayuda a difundir y de esta forma ayudarle a las personas en su crecimiento”, cerró el referente de Buenos Aires, Roberto Palma.