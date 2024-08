Romper el círculo

C+ / CINE EN COMODORO

Lily Bloom es una mujer que se sobrepone a una infancia traumática para embarcarse en una nueva vida en Boston y perseguir su sueño de abrir su propio negocio. Un encuentro casual con el encantador neurocirujano Ryle Kincaid desata una intensa conexión entre ellos, pero al tiempo que ambos se enamoran profundamente, Lily comienza a ver en Ryle aspectos que le recuerdan la relación que tenían sus padres. Cuando el primer amor de Lily, Atlas Corrigan, repentinamente reaparece en su vida, su relación con Ryle da un vuelco, y Lily se da cuenta de que debe aprender a confiar en su propia fuerza para tomar una difícil elección para su futuro.

Según Justin Baldoni, esta adaptación de la novela de Colleen Hoover supone también una honra “a los mismos fans que permitieron que el libro se volviera tan exitoso” para convertirlo en película. “Cada vez que tienes un libro que es amado por una masa de fans muy apasionada, es un desafío. Pero es un buen desafío porque eso significa que están comprometidos y que el libro significó algo para ellos”, afirma el director, seguidor también de esta obra que ya por 2022 había logrado vender más de 4 millones de copias, según The New York Times. Baldoni se aseguró de que la reproducción cinematográfica fuese lo más fiel posible al libro para que la gente, aun sin haberlo leído, “pueda beneficiarse del heroísmo de Lily, su valentía y el viaje que emprende en esta película y la fuerza que tiene para terminar el ciclo y elegirse a sí misma y elegir el amor”.

Cuando la novela de la escritora estadounidense, quien con esta obra rinde un homenaje a su madre, cayó en manos de Baldoni, él no pudo evitar emocionarse. “Me conmovió tanto que lloré a lágrima viva y ni siquiera podía leer lo que estaba escrito en el texto”, confiesa. Sabiendo el significado de la obra para Hoover y otras personas que “han tomado la decisión de romper el ciclo simplemente por este libro, porque se vieron a sí mismos y a Lily, sentí que esta era una película que debía hacerse y una historia que necesitaba contarse. Todos tenemos la capacidad de elegir algo mejor para nosotros y nuestro futuro. Todos tenemos la capacidad de poner fin a un ciclo en nuestras vidas. No importa lo que sea. Todos podemos tomar esa decisión. Va a ser una decisión muy difícil, pero una vez se toma, en el otro extremo está la libertad”.

Baldoni estaba buscando el proyecto adecuado, uno que fuera atractivo para todo el mundo y hablase “de la experiencia humana”, cuando llegó a sus manos la novela de Hoover. “No tenía expectativas, me enganchó y al final estaba llorando”, reconoce. Baldoni encontró la catarsis con “Romper el Círculo” y sabía que estaba ante algo prometedor. “Ese es mi barómetro: si siento mucho leyendo algo y puedo verlo, creo de verdad que es posible crear esa experiencia para el público. Toda la premisa de la película se ancla en no saber qué decisión va a tomar Lily. Para protegerla como personaje, sabía que Ryle tenía que ser encantador y divertido y sexy y romántico y todas las cosas que Coleen escribió en el libro”.

CINE COLISEO (jueves 22 y miércoles 28):

21:30 Hs. ROMPER EL CÍRCULO (2D subtitulada)

CINE COLISEO (viernes 23, lunes 26 y martes 27):

21:30 Hs. ROMPER EL CÍRCULO (2D doblada)

CINE COLISEO (sábado 24):

21:30 Hs. ROMPER EL CÍRCULO (2D subtitulada)

CINE COLISEO (domingo 25):

21:30 Hs. ROMPER EL CÍRCULO (2D doblada)

Título original: It Ends with Us

Género: Drama, romance

Origen: Estados Unidos Año: 2024

Duración: 2 horas 10 Min. Formato: 2D

Calificación: Apta para mayores de 13 años con reservas

Ficha Técnica:

Director: Justin Baldoni

Guión: Christy Hall en base a la novela de Colleen Hoover

Productores: Christy Hall, Jamey Heath, Alex Saks

Fotografía: Barry Peterson

Música: Rob Simonsen, Duncan Blickenstaff

Montaje: Oona Flaherty, Robb Sullivan

Reparto:

Blake Lively (Lily Bloom), Justin Baldoni (Ryle Kincaid), Brandon Sklenar (Atlas Corrigan), Jenny Slate (Allysa), Amy Morton (Jenny), Steve Monroe (Realtor), Hasan Minhaj (Marshall), Alex Neustaedter (joven Atlas)