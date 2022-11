Scaloni: "hay que pensar que vamos a ganar"

Se tratará de la segunda fecha del Grupo C, de la Copa Mundial de Qatar 2022, pero para Argentina será una final. Luego del sorpresivo y duro tropiezo en el debut, ante Arabia Saudita, deberá jugarse el todo por el todo este sábado, en el partido contra México.

Dentro de la Albiceleste se sabe de este clima de definición de cara al partido en el estadio Lusail y su entrenador, Lionel Scaloni, así lo reflejó. En la antesala del juego, el técnico habló en conferencia de prensa y se mostró optimista por revertir la situación y mantener viva la ilusión por estar en octavos de final.

"Vimos el partido contra Arabia Saudita, lógicamente. Ya estamos pensando en el partido de México, que va a ser totalmente diferente. La forma de jugar del equipo va a ser la misma, no la vamos a cambiar por lo que pasó el martes, lo tenemos claro. Pasamos de página y hay que pensar que vamos a ganar", dijo, ante los medios.

Respecto al topetazo padecido, el DT sostuvo: "Anímicamente, el golpe afecta, como tiene que ser, porque es así. Pero la reacción es inmediata. Cuando recibís una o dos piñas, hay que levantarse y este grupo es capaz de hacerlo. No tenemos ninguna duda de cómo lo afronta. Evaluamos buscar alternativas a nuestro juego, pero no a nuestra manera de jugar. Es posible que hagamos alguna variante, lo decidiremos hoy".

Sobre el Tricolor, que también jugará su papel, luego de igualar con Polonia, el técnico analizó: "México es un muy buen equipo, como veníamos diciendo cuando se sorteó la fase de grupos, con una idea muy clara de juego, ofensivo y con un gran DT".

Y siguió: "Pero nosotros tenemos una manera de jugar y no la tenemos que negociar. Más allá de que podamos recibir un golpe como el del otro día, tenemos claro que tenemos que seguir igual y afrontarlo de la manera en que teníamos pensado, incluso antes del partido con Arabia".

Acerca de algún cambio en el rival, Scaloni dijo: "No creo que el Tata (Gerardo Martino) cambie su planteo. Más allá de todo, hay que sumar puntos y van a hacer falta, al menos, cuatro o seis para pasar. Su manera de jugar no creo que la cambie por el resultado o por el partido anterior".

En cuanto a la disponibilidad de Lionel Messi, no dejó dudas. "No sé de dónde salió que el jueves no se entrenó. Está bien y más que nunca necesitamos de todos, de sus compañeros y, seguramente, vaya todo bien. A nivel físico está bien, a nivel moral está bien. No hay ningún problema", aseguró.

Con la confianza en alto, el estratega dio un mensaje de seguridad hacia los aficionados. "Nos jugamos un partido de fútbol, con toda la responsabilidad de que está todo un país detrás esperando que nos vaya bien, pero con la tranquilidad absoluta de saber que el que salga a la cancha va a dejar hasta la última gota de sudor. Este equipo y este grupo va a dejar todo hasta el último minuto para dar vuelta esta situación", sostuvo.

"La gente sabe lo que este grupo ha dado y lo que va a dar, y le tiene plena confianza. Espero que así sea. La delegación está bien, sabemos que tenemos un partido importante mañana, en el que, por suerte, depende de nosotros y en eso es lo único que pensamos. A la gente le digo, que confíen, porque un traspié no puede empañar lo que tenemos recorrido", añadió.

Por último, en relación a los dos años que se cumplen de la muerte de Diego Armando Maradona, el nacido en Pujato deseó: "Es un día muy triste. Esperamos mañana brindarle una alegría, si nos está mirando desde el cielo. Esperamos que mañana sea un día alegre para todos nosotros y poder brindárselo".