Scaloni: "vamos a dejar todo para que nos vaya bien"

El DT de la Selección Argentina habló en conferencia de prensa, con miras al partido de este martes ante Arabia Saudita. "El equipo ya está confirmado, no habrá ninguna novedad", dijo sin dar los nombres de los 11.

La Selección Argentina debutará en la Copa Mundial de Catar 2022 este martes, frente a Arabia Saudita, en el Estadio Lusail. En la previa del estreno, el director técnico Lionel Scaloni dialogó con la prensa y contó cómo está el plantel.

"El equipo ya está confirmado, no habrá ninguna novedad. No va a haber cambios de esquema. Es un equipo que sale de lo trabajado en estos días, no va a tener sorpresas", manifestó el estratega santafesino.

Acerca del favoritismo de la Albiceleste en el Mundial, el técnico campeón de la Copa América 2020 (disputada en 2021), agregó: "Los grandes favoritos no siempre ganan los Mundiales. Hay entre ocho y diez selecciones, en su mayoría europeas, que pueden ganarlo. Este certamen se va a definir por detalles y no tiene por qué ser la favorita la que se consagre".

En relación con la pasión que genera la cita mundialista, el DT quiso aclarar: "El fútbol tiene que ser un juego, con toda la pasión que eso implica. No deja de ser un deporte. Vamos a dejar todo para que nos vaya bien, pero después la vida sigue".

Asimismo, el guía de la Albiceleste remarcó la importancia de haberse consagrado en Brasil el año pasado. "Es cierto que salimos a jugar mucho más tranquilos después de haber ganado la Copa América. Creo que eso es clave para jugar un Mundial. Salir liberado, más allá de lo que conllevará el partido contra Arabia. Pero sí, la carga emotiva es distinta", destacó.

Y explicó cómo afronta el grupo los nervios del primer encuentro: "Todos estamos disfrutando de este momento y de vivir un Mundial. Los momentos complicados son los partidos. Estamos con tranquilidad y sabiendo que estamos bien para lo que se viene".

Al momento de referirse al estado de los futbolistas ante el ritmo frenético de partidos, Scaloni aportó: "En cuanto al clima, está mejor de lo esperado. Sí es verdad que los jugadores tuvieron muchos partidos en el último tiempo y llegaron con muchos problemas físicos por la carga de minutos. Los chicos jugaron cada tres días e influyó bastante en la forma de los futbolistas".

En otro aspecto, señaló la responsabilidad de conducir a Argentina. "En una Selección como ésta, siempre tenemos una presión extra. Es normal que haya debates cuando no se dan los resultados. No estamos obligados a ganar la Copa del Mundo bajo ningún concepto. Vamos a competir y esperemos que la gente se sienta representada", consideró.