Se abrieron las inscripciones para el XIV° Seven de Hóckey playero

SEVEN DE HOCKEY

Ya es un clásico de verano en Rada Tilly, y cuando culminan las competencias oficiales antes de las fiestas de fin de año ya comienzan a planificar los equipos para el Seven de Hóckey.

El certamen, denominado 14º torneo playa Rada Tilly 2022 tendrá en juego la Copa Challenger Ariel Bersais, Sergio Barle y Karina Casas, y cuenta con la organización del Club Náutico y Deportivo Rada Tilly.

En esta oportunidad el costo de inscripción es de 12.000 pesos para equipos con sponsor, y $10.000 para los que no lo tengan. Las categorías que participarán en esta edición serán Sub 14 Damas: años 2008, 2009, 2010 y 2011; Damas Mayores: años 2007 en adelante (a partir de los 15 años cumplidos durante el año 2022); Caballeros Libres: a partir de los 15 años cumplidos durante el año 2022 y Mamis: mayores de 30 años, que no hayan jugado en Primera ni Intermedia o hayan estado federadas en el último año.

Los equipos interesados en obtener información puede comunicarse a nauticoplayerohockey@hotmail.com o ingresar en la redes sociales de Facebook: nauticohockeyradatilly o Instagram: nauticohockeyradatilly.