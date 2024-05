Senadora Terenzi: "vamos a darle la derecha al gobierno"

“Hay algunas privatizaciones a mansalva que me preocupan, como Aerolíneas Argentinas, el Correo Argentino, las radios nacionales, porque lo que hay que hacer es separar lo que sucede con estas empresas en el centro del país y lo que sucede no solamente en la Patagonia, sino en los lugares más alejados”, dijo la senadora Edith Terenzi este lunes.

Añadió que “me preocupa el régimen de grandes inversores, pero más que nada me está preocupando lo que algunos quieren sostener que dicen que detrás del RIGI (Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones) vienen las inversiones mineras en la provincia y en realidad el RIGI nos va a servir en todo lo que es promoción y producción de hidrógeno verde. El gobernador ya dijo que para la minería no tenía licencia social, vamos por otro tipo de producciones que necesitan inversiones muy grandes que el RIGI nos va a ayudar. Así que haremos algunas modificaciones a ese articulado también”.

En cuanto al impuesto a las Ganancias, “ahí tenemos un problema porque todo el Poder Ejecutivo Nacional cree que es el gran tema que podría hacer caer la ley y hay que dejar en claro que el gobernador dijo que vamos a acompañar la ley en general. Esto significa que vamos a darle la derecha al gobierno para que pueda llevar adelante su plan de gobierno”.

Pero, sobre todo, la votarán -aseguró Terenzi- para abrir la discusión en particular porque “si nos quedamos en el rechazo de la aprobación a la ley en general, no sabemos lo que contiene y tampoco lo que piensa todo el mundo. Me parece que hay que votarla en general para poder desmenuzarla, abrirla y generar una discusión en particular, sobre todo con Ganancias. El gobierno creo que ya acepto que los patagónicos vamos a presentar una modificación y me parece que eso volvería a diputados, pero saldría rápidamente”, finalizó.

Fuente: Jornada