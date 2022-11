Senegal logró su primer triunfo

Tras el golpe del debut, la selección senegalesa de fútbol se recuperó en el Al Thumama Stadium y consiguió su primera victoria. Venció al anfitrión Qatar por 3-1 para seguir con vida en el Grupo A de la Copa Mundial y soñar con el pasaje a octavos de final en la última fecha.

Los dirigidos por Aliou Cissé fueron superiores a lo largo del primer tiempo y lograron romper la paridad. Ya en la segunda mitad, se las ingeniaron para ampliar la diferencia, pero en el cierre del complemento terminaron contra su arco por la embestida local.

De entrada nomás, Senegal avisó con un disparo de Ismaïla Sarr que salió cerca del palo derecho. Luego, Idrissa Gueye, tras una combinación con Krépin Diatta se animó con un remate de media distancia que salió junto al palo izquierdo de Meshaal Barsham.

Unos minutos después, en pleno dominio, una mala salida de Barsham, le permitió a Youssouf Sabaly la posibilidad de sacar un tiro con su pie derecho, pero su disparo salió a unos metros del palo izquierdo. Poco más tarde, llegó la apertura del marcador en Doha.

Justamente, Boulaye Dia no desaprovechó el fallo de Boualem Khoukhi en su intento por rechazar el balón dentro del área y no perdonó con un fuerte remate al palo derecho de Barsham, que no llegó a atajarlo. Con esa ventaja, se llevó la victoria al descanso.

Y apenas iniciada la segunda parte, clavó el segundo. Famara Diédhiou ganó en las alturas con un cabezazo sobre el primer palo para vencer al arquero luego de un tiro de esquina desde la derecha de Ismail Jakobs y profundizó los problemas para los de Félix Sánchez.

Sin embargo, de a poco los qataríes reaccionaron. Abdelkarim Hassan, que había tenido un intento previo, pero que pegó en un compañero, sacó un fuerte disparo desde de 25 metros que salió junto al palo izquierdo del arco de Edouard Mendy y dio el primer aviso.

Luego, sobre el borde del área, Almoez Ali efectuó un disparo al ras del suelo que Mendy se exigió para rechazar al saque de esquina junto al palo derecho. Incluso después lo tuvo Ismaeel Mohammad, quien desvió un centro desde la izquierda, pero el arquero volvió a sacar abajo.

Aunque no pudo hacer nada con una llegada a la carrera del ingresado Mohammed Muntari. El 9 entró a pura potencia por el corazón del área luego de un centro desde la derecha de Mohammad y consiguió el descuento con un cabezazo que entró junto al palo derecho.

Igual, la alegría duró muy poco. Ahmadou Bamba Dieng sentenció sus ilusiones en la primera pelota que tocó tras una buena corrida por derecha de Iliman Ndiaye y un pase atrás que decretó con un disparo a la izquierda del arquero para sellar la victoria.

Sin Sadio Mané, su máxima figura, Senegal logró su primer triunfo, y los primeros tres puntos que le permiten mantenerse con vida en la Copa del Mundo, condenar prácticamente a su rival, y apuntar de lleno al último partido con Ecuador. Qatar cerrará ante Países Bajos.