Servicios de pediatría tuvieron que replantear su trabajo diario

En Argentina hoy se celebra el Día del Pediatra, una fecha especial que homenajea a quienes están dedicados a la atención de niños y niñas, desde su nacimiento hasta la adolescencia. En tiempos de pandemia, en el Área Programática Sur los servicios tuvieron que reorganizar su trabajo, adaptándose a los tiempos que corren no solo en Comodoro Rivadavia, sino también en Rada Tilly, Sarmiento y Río Senguer.

Sin embargo, al ser Comodoro la ciudad más afectada por el Coronavirus, la mayor complicación estuvo en el Hospital Regional, donde el servicio cuenta con 24 pediatras y 10 residentes. Por estos días muchos de ellos están abocados a la atención de pacientes críticos adultos y otra parte a la atención de pacientes críticos infantiles.

Maxi Medina Alarcón, jefe del Departamento de Pediatría del Hospital Regional, explicó cómo se tuvo que replantear el trabajo desde marzo cuando inició la pandemia.

“Una de las cosas que se tuvo que hacer es la reubicación del espacio físico donde estaba la guardia infantil. Se la tuvo que separar de la guardia de adultos, pero a su vez hacer dos guardias: una respiratoria y una no respiratoria. Por lo tanto se tuvo que replantear la atención de urgencia”, indicó.

“Además, la atención del piso y la internación también se tuvieron que replantear. Primero con capacitaciones para saber de qué forma íbamos a atender a los pacientes internados con posible diagnóstico de Covid, pero también con la adaptación del servicio porque hemos pasado un invierno con pocos pacientes y eso nos ha dado la posibilidad de pasar a otra etapa que es el replanteo del trabajo y reforzar la atención del niño sano y el niño enfermo, redistribuyendo el plantel de profesionales y reforzando el área externa, donde hoy tenemos 10 pediatras”.

AFUERA DEL HOSPITAL

El jefe del servicio en el Hospital Regional Medida explicó que Pediatría también colabora con otros servicios e incluso “los pediatras se organizan para colaborar en la atención crítica de adultos en terapia intensiva debido a la alta demanda por el Covid pero sin afectar la atención crítica de niños en la Unidad de Terapia Intensiva Infantil”.

Además, con respecto a la atención de recién nacidos se tuvo que replantear la atención y hacer el trabajo fuera del hospital. Es por eso que el consultorio de recién nacidos y menores de un mes pasó a funcionar en el edificio de CESIA, ubicado en Saavedra y San Martín.

Mientras, especialistas como la dermatóloga, la neumonóloga y la médica de crecimiento y desarrollo realizan seguimiento de pacientes crónicos por la plataforma de Telesalud”.

El lado positivo, según contó Medina Alarcón, es que como consecuencia de las medidas preventivas por el coronavirus, hubo mucho menos cantidad de pacientes pediátricos con otras patologías, aunque también hubo un lado negativo.

A2.jpg

“El niño no va a la escuela, no va a los peloteros y cursa cuadros mucho más leves y se ha demora la circulación de la bronquitis o la gripe; entonces eso hizo que la internación caiga, pero en contrapartida la gente ha dejado de venir a vacunarse y eso no es bueno. Lo que hay que hacer es salir a vacunar, salir a buscar a la población”.

Con casi cinco años como jefe del servicio y una extensa trayectoria como pediatra, Medina Alarcón asegura que en pandemia se hace sentir la distancia con el paciente, algo que quieren recuperar.

“Es diferente hoy la atención por la distancia que uno tiene que tomar respecto al paciente que está atendiendo. Tener las caras cubiertas impide que el paciente o la familia pueda ver la expresión del médico y antes uno tenía una distancia mucho menor, podía interactuar más fácilmente, pero el paciente deja de ver nuestra cara, no puede ver una sonrisa”.

A modo de conclusión el especialista asegura que es necesario recuperar la vacunación de los niños y no dejar los controles sanos. “Por eso recomendamos ir a vacunarse, volver a los controles sanos, respetar la distancia social, el uso del barbijo que tape boca y nariz, el lavado de manos, evitar las reuniones de muchas personas y en caso de cuadro febril hacer la consulta si es oportuno”, sentenció, saludando a todos sus colegas en su día.