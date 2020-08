Talleres celebra 94 años y espera por obras prometidas

El club de Kilómetro 3 supo destacarse en atletismo, básquet y fútbol. Actualmente se encuentra bajo la presidencia de Julio Naduan, quien remarcó que "hoy miramos con mucha preocupación la situación actual. No sabemos si vamos a poder reabrir el club en tiempo y forma en una temporada donde no hubo actividad. Hay muchas cosas para arreglar antes de reabrir y no sé si vamos a tener los medios".

Talleres Juniors transita hoy en medio de la pandemia un nuevo aniversario. Son 94 velitas pero no habrá torta en el club ubicado en el barrio Paso Nuevo, en el límite con el Sismográfica.

Esos terrenos fueron cedidos por YPF en el año 1958 y ahí se construyó su cancha de fútbol luego de andar por varios lados, incluso donde hoy están las gamelas en Kilómetro 3.

Su primer presidente fue Luis Contarelli (hijo), quien estaba acompañado por Juan Campoy, Vicente Bataglia, Pedro Biskup, Juan Rocha, Francisco Ariero, Florentino Cormodio y Ambrosio Cerezo.

Los primeros años de vida en la capital petrolera se destacaron en atletismo, donde fueron protagonistas en los años 1934, 1935 y 1936 al igual que su equipo de básquet. Fueron varios los logros obtenidos en sus primeros años como el torneo "Ingeniero Rapallini" y Copa "Federación Atlética", como así también una gira por Trelew donde se quedó con un Cuadrangular.

El presidente actual es Julio Naduan, quien brindó un panorama del presente "tallarín", donde solamente se practica fútbol y patín artístico por el momento.

"Este es un aniversario atípico. Ojalá esto pase pronto y podamos retomar las actividades en el club donde los más chicos lo están necesitando, porque acá encuentran su lugar para desarrollarse", apuntó el dirigente.

La pandemia sorprendió al deporte y a los clubes chicos les afecta mucho más. Ya son casi cuatro meses que están cerrados, sin tener ninguna actividad, y empiezan a sentirse.

"Al principio no nos afectó, pero el panorama comienza a ser diferente. Miramos con preocupación el futuro. Ya funcionando era complicada la situación, pero ahora sin tipo de ingresos donde hay que pagar los impuestos se hace muy difícil”, reconoció.

“Hay que pensar en qué situación se volverá y si vamos a poder cumplir todos los requisitos. Cuando se vuelva, no será a pleno. Hoy miramos con mucha preocupación, no sabemos si vamos a poder reabrir el club en tiempo y forma en una temporada donde no hubo actividad. Hay muchas cosas para arreglar antes de reabrir y no sé si vamos a tener los medios”, advirtió Naduan.

En la institución siempre miran al futuro. Resisten como pueden en este presente, pero también desean que se cumpla con lo prometido. "Nuestra intención a mediano plazo es poder girar la cancha de fútbol. Modificarla, y que se salga de los vestuarios a la mitad de la cancha y no por atrás de un arco, pero hay muchas cosas por hacer antes. En la actualidad tenemos que terminar los parapelotas, todo lo que es el alambre en la parte de atrás”, señaló.

“Y también esperando que el municipio cumpla con su palabra de un playón de fútbol 7 que tenemos firmado el convenio desde el año pasado. Ojalá cuando esto pase, avancemos con ese proyecto porque sumaría muchísimo al club", concluyó el presidente.