Todo listo para la 1ra. edición de la Comodoro Ultra Trail

Comodoro Rivadavia comienza a festejar sus 122 años con propuestas de calidad para todos los gustos. Los espectáculos tienen inicio este sábado en el Predio Ferial, con las actuaciones destacadas de Nahuel Penissi, Yhosva y Soledad.

En tanto, este domingo, además del festival musical nocturno en el predio ferial, el principal atractivo se centra en la primera edición del Comodoro Ultra Trail, carrera de montaña de máxima exigencia en la que los competidores correrán desde 5K a 80K por las bellezas del Área Natural Protegida Rocas Coloradas. También habrá shows en vivo al aire libre, en este lugar, que es un incomparable paisaje de extremos entre la estepa patagónica y la costa del Mar Argentino, que comprende una superficie en continente de 587 km2 y abarca un área marina de 352 km2.

La carrera cuenta con cinco distancias: 5K, 10K, 21K, 42K y 80K y estarán presentes corredores de élite como Lali Moratorio, Sofía Cantilo y Ezequiel Pauluzak en las categorías de mayor recorrido.

Durante los días previos se montó un operativo para delimitar el recorrido y también generar un ambiente ameno que invite a la gente a pasar un día diferente en un lugar mágico de Chubut como es Rocas Coloradas.

Los horarios de largada serán: para los 80K, a las 5.30 a.m y se prevé un tiempo estimado de duración de la carrera entre 7 y 15 horas; los 42K arrancarán a las 5.40 a.m; los 21K a las 09:00 a.m; los 10K a las 09:10 a.m; y los 5K a las 09:45 a.m.

En cuanto a la premiación, la carrera repartirá más de 380 mil pesos en premio compuestos de la siguiente manera:

Categoría General 80K:

El primer puesto hombres y mujeres AR$ 50.000

2º puesto hombres y mujeres AR$ 30.000

3º puesto hombres y mujeres AR$ 15.000

Categoría General 42K

1º puesto hombres y mujeres AR$ 50.000

2º puesto hombres y mujeres AR$ 30.000

3º puesto hombres y mujeres AR$ 15.000