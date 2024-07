C+ / CINE EN COMODORO

Daisy Edgar-Jones y Glen Powell toman ahora el relevo como fuerzas opuestas que se unen para intentar predecir y si es posible controlar el inmenso poder de los tornados. Kate Cooper es una cazadora de tormentas que las estudia desde la seguridad de sus pantallas en Nueva York, a salvo de los peligros. Su amigo Javi la lleva a las llanuras para que pruebe un nuevo sistema de rastreo. Allí se cruza con Tyler Owens, superestrella de las redes sociales que se divierte publicando sus aventuras de persecución de tormentas. Pero se desatan fenómenos aterradores nunca vistos. Kate, Tyler y sus equipos se toparán con múltiples sistemas de tormentas que convergen sobre Oklahoma, mientras luchan por sus vidas.

La película de 1996, que dirigió Jan de Bont, logró obtener dos nominaciones a los Premios de la Academia y una recaudación de 495 millones de dólares en taquilla. La trama se centraba en Bill y Jo Harding, dos cazadores de tormentas al borde del divorcio que debían hacer a un lado las diferencias y unirse para desarrollar un avanzado sistema de alerta de tornados, poniéndose en la línea de fuego de estos fenómenos meteorológicos violentos en extremo. Lee Isaac Chung, quien consiguió llevar “Minari” a la carrera por los Oscar, dirige esta nueva entrega en base a un guion escrito por Mark L. Smith, quien ya había coescrito “Revenant: El Renacido”, una de las obras del cineasta Alejandro G. Iñárritu, protagonizada por Leonardo DiCaprio.

La nueva película incorpora el cambio climático a la trama. “Esa es una de las cosas que aprovechamos, y es verdad”, dice Mark L. Smith. “Hablé con expertos en tormentas, expertos en tornados, cazadores de tormentas y viajé con algunos. Incluso la temporada de tornados en sí, debido al cambio climático, Lo que solía ser un callejón de tornados atravesando un cierto tramo. Ahora se extiende más hacia el este, y se está moviendo a través, y las fechas son más amplias, y los números son más altos, y las tormentas mismas son más violentas. Así que usamos elementos de y eso sólo para arrojar luz sobre las causas y efectos del cambio climático. No es continuación de la original, pero es un verdadero viaje salvaje con personajes buenos y divertidos. Espero que podamos aprovechar lo que tenía la primera, porque es un icono”.

Glen Powell, conocido por su trabajo en “Top Gun: Maverick”, ha revelado ante Vogue que “Tornados” no es un reboot, sino que se trata de una historia en el mismo universo pero completamente original e independiente. “No intentamos recrear la historia de la primera”, ha dicho. “No hay personajes de la película original, así que no es una continuación”. “Es una historia independiente ambientada en la actualidad”. En las etapas iniciales del proyecto trascendió la posibilidad de que Helen Hunt regresara para la potencial secuela. Sin embargo, la negociación con Universal y Amblin no prosperó, haciendo que el proyecto avanzara en otra dirección.

CINE TEATRO ESPAÑOL (jueves 18 al martes 23 de julio):

22:00 Hs. TORNADOS (2D doblada)

CINE TEATRO ESPAÑOL (miércoles 24 de julio):

21:45 Hs. TORNADOS (2D doblada)

Género: Cine Catástrofe

Origen: USA

Título original: Twisters

Año: 2024

Formato: 2D

Duración: 2 horas, 2 Min.

Calificación: Apta para mayores de 13 años

Ficha Técnica:

Dirección: Lee Isaac Chung

Guión: Mark L. Smith en base a caracteres creados por Michael Crichton

Producción: Patrick Crowley, Frank Marshall

Música: Benjamin Wallfisch

Fotografía: Dan Mindel

Montaje: Terilyn A. Shropshire

Reparto:

Daisy Edgar-Jones (Kate Cooper), Glen Powell (Tyler Owens), Anthony Ramos (Javi), Daryl McCormack (Jeb), Brandon Perea (Boone), Maura Tierney (Cathy), Harry Hadden-Paton (Ben), Sasha Lane (Lily), Kiernan Shipka (Addy), David Corenswet (Scott), Katy O'Brian (Dani)