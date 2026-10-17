Torres se sumó a los festejos en el Abásolo

El gobernador compartió un almuerzo con madres y referentes comunitarios. Durante el encuentro, destacó el compromiso de las mujeres con sus familias y sus barrios, y llamó a “seguir abrazándonos como comunidad, reclamando por lo que hace falta y celebrando lo que se hace”.

El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, participó este sábado de los festejos anticipados por el Día de la Madre, realizados en el barrio Máximo Abásolo de Comodoro Rivadavia, donde compartió un encuentro con madres trabajadoras, familias y referentes vecinales de distintos sectores de la ciudad.

La celebración tuvo lugar al mediodía en el Gimnasio Municipal N° 3 “Ángel Lito Gioino” y culminó con un multitudinario almuerzo. El tradicional encuentro busca reconocer el esfuerzo cotidiano de las madres y su papel fundamental en la vida familiar y comunitaria, además de fortalecer los vínculos entre los vecinos.

Acompañaron al mandatario los concejales Martín Gómez, Pablo Bustamante y Gimena Bórquez, el referente vecinal Roberto Varela y madres del barrio y de sectores aledaños.

Durante la celebración, Torres destacó el trabajo “de todos los que le ponen corazón, ganas, empuje y compromiso a encuentros que reconocen el trabajo enorme de todas estas mujeres”.

Y consideró: “es muy importante que en cada barrio tengamos sentimientos de comunidad y que nos hermanemos como tal, y esto se logra a través de las asociaciones vecinales, el compromiso ciudadano y la organización, pero fundamentalmente a través de las jefas de familia”.

En ese sentido, el gobernador puso en valor el papel que cumplen las madres en la construcción de los vínculos familiares y comunitarios, y expresó: “a las madres hay que respetarlas y quererlas cada día del año, no solamente en una fecha importante como esta”.

Asimismo, llamó a los vecinos “a seguir abrazándonos como comunidad, reclamando por lo que hace falta y celebrando lo que se hace”.

ACOMPAÑAR A LOS BARRIOS

Torres reafirmó su compromiso de continuar trabajando junto a las asociaciones vecinales y las familias de Comodoro Rivadavia para dar respuesta a las necesidades de cada sector de la ciudad.

“Todos ustedes cuentan con este gobernador para seguir acompañándolos, y aunque haya cuestiones que puedan ser exclusivamente del orden nacional o municipal, esta gestión siempre va a estar presente para hacer lo que sea necesario, empujando para que este y todos los barrios estén cada día mejor”, concluyó el mandatario provincial.