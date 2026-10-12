Tragedia: muere una mujer al incendiarse una vivienda

Una mujer de 22 años perdió la vida al incendiarse una vivienda en la localidad de Las Heras. Su pareja se halla en terapia intensiva con asistencia respiratoria mecánica y pronóstico reservado.

El luctuoso suceso se registró alrededor las 15:00 del domingo en un departamento ubicado en los fondos de una propiedad de la calle Alem 550 y la víctima fatal fue como Carla Martina Ríos Fernández, de 22 años.

La emergencia movilizó a efectivos policiales, bomberos, personal sanitario y especialistas en criminalística.

El hombre, de 24 años, fue encontrado fuera del departamento con dificultades para respirar y recibiendo asistencia de vecinos hasta que llegaron los equipos de emergencia, siendo trasladado de urgencia al Hospital Distrital.

Por disposición preventiva, permanece bajo custodia policial mientras la Justicia intenta determinar qué ocurrió dentro del inmueble.

El alerta ingresó a través del 911. Al llegar al domicilio, los equipos de emergencia encontraron dificultades para acceder a la planta alta debido al fuego y al deterioro de una escalera de madera.

Ante la imposibilidad de avanzar por ese sector, los bomberos ingresaron por el techo y cortaron un candado colocado en una ventana. Una vez dentro, encontraron a Carla Fernández sin vida. El subcomisario Ángel Sánchez, jefe de la Comisaría Primera, señaló que algunos efectivos quedaron profundamente afectados por las dificultades para llegar hasta ella: “Hay efectivos muy afectados porque no podían subir y escuchaban a la chica con vida, sus gritos. Era imposible subir por la escasa visibilidad y el fuego en la escalera”.

En el lugar trabajaron la División Comisaría Primera, bomberos de la División Cuartel 11°, personal del Hospital Distrital y el Gabinete Criminalístico local.

La investigación está a cargo del Juzgado Penal y Juvenil N.º 1. Al cierre de esta nota, los especialistas aguardaban la llegada de peritos bomberiles de la Zona Norte para comenzar la inspección ocular y avanzar con los estudios destinados a determinar el origen del fuego.

Por ahora, no se confirmó si el incendio fue accidental o intencional. “Tenemos varias hipótesis, pero estamos esperando los resultados de las pericias”, indicó Sánchez.

Fuente: La Opiniòn Austral y Noticias Las Heras

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