Trelew "es importante que nos den una mano"

“Depende de la responsabilidad individual. No somos partícipes de limitar ninguna actividad, pero es lo único que nos va a ayudar a disminuir la circulación. Es importante que nos den una mano en esto. Sabemos que la gente está cansada de la situación provincial que no ayuda mucho, pero si a eso le sumamos una explosión de casos se nos va a complicar mucho”.

El director del Area Programática Trelew –donde este sábado debieron sumar un caso en Paso de Indios, tres días después de haber incorporado a Camarones-, Eduardo Ramírez asumió que la situación epidemiológica del valle no va a escapar a la realidad de Puerto Madryn y Comodoro Rivadavia. Aseguró que la única manera de frenar el crecimiento exponencial de casos es que la ciudadanía evite circular por la calle.

La mayoría de los casos son adultos jóvenes, dijo Ramírez quien remarcó que gran parte de los contagios se están dando en reuniones sociales y familiares.

En solo 24 horas, Trelew triplicó la cifra de casos activos que ahora es de 122. También en Rawson reportaron casos nuevos, al igual que en Gaiman, Camarones y Paso de Indios.

En diálogo con FM El Chubut, Ramírez, quien está a cargo del área que programática que abarca Trelew, Rawson, la zona del Valle y la Meseta, asumió que “van a comenzar a aparecer casos, y no vamos a escapar a la realidad que están viviendo Comodoro y Puerto Madryn, que son ciudades cercanas con contactos directo”.

Consultado sobre esta escalada inédita de casos en Trelew, Ramírez, con mucha preocupación, no dudó en que hay que “ampliar y ajustar medidas” para contener la situación, ya que considera que “estamos a tiempo de que el número de casos no sea tan exponencial como le sucedió a las demás ciudades. La única forma de que podamos disminuir la cantidad o mantener para que no sea explosivo el número es evitando la circulación”.