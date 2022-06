Una marcha de antorchas para volver a gritar Ni Una Menos

El 3 de junio es una fecha de lucha contra la violencia machista y la precariedad de la vida. Este viernes se van a cumplir siete años de la primera movilización nacional que se unió bajo el grito unánime “¡Ni una menos!”. Y este año, Comodoro, volverá a ser parte de la jornada con diferentes actividades.

La concentración será a las 15 en la plaza de la Escuela 83 con una feria abierta, un festival y una juntada de firmas contra la megaminería. A las 17:30 se dará lectura al documento elaborado por la Multisectorial Femenista de Comodoro Rivadavia para que media hora más tarde comience la marcha de antorchas por las calles céntricas.

“Este 3 de junio nos encuentra exigiendo justicia por el femicidio de la docente Daniela Velasco, que fue asesinada por su femicida el año pasado, por lo que el recorrido va a terminar en el Colegio Perito Moreno donde se va a hacer un acto y un minuto de silencio”, explicó Emilse Saavedra, integrante de la Multisectorial Feminista y referente de Juntas y a la Izquierda, y destacó que se van a dejar velas en la institución en acompañamiento a los familiares de Velasco.

COSAS POR CAMBIAR

En diálogo con El Patagónico, Saavedra manifestó que el Gobierno nacional no ha cambiado en la implementación de sus políticas públicas y criticó el rol de la ministra de Mujeres, Elizabeth Gómez Alcorta. “En la pandemia, lo único que dijo es que utilicen el barbijo rojo. Ahora, lo que hay que hacer es un cambio de paradigmas. Hay políticas completamente equivocadas que no son acordes a la realidad porque en la pandemia, por ejemplo, teníamos el problema de que las mujeres víctimas de violencia tenían que estar con su agresor. Fue una cuestión donde se profundizó la violencia y no se hizo nada”, subrayó.

“Ahora que se abrió todo, tampoco hay un cambio de políticas por parte del Ministerio. No se ha implementado nada y no hay presupuesto para aplicar leyes como la de Educación Sexual Integral (ESI), la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, la Ley Micaela y la ley que establece implementar una casa refugio cada 30 mil habitantes. Esto último no sucede en ningún lugar del país, ni siquiera en la misma cama en la misma CABA”, aseveró.

“Acá en la ciudad, tenemos un solo refugio. Este es un reclamo que venimos reiterando ya desde hace varios años, incluso desde que se gestó esta primera casa refugio. Entiendo que es propia del municipio y eso lo celebramos, pero es insuficiente para la cantidad de población que tiene Comodoro por la cantidad de denuncias y en relación a los diferentes casos de violencias. Hay otras localidades de la provincia que ni siquiera tienen una casa refugio”, agregó.

UNA DIFICIL SITUACION

Para Saavedra, la situación que se atraviesa es cada vez más brutal donde se registra un femicidio cada 26 horas. “No vemos que haya políticas públicas que se estén aplicando. Tampoco hay presupuesto real. Entonces, nuestra exigencia nuevamente es justamente justicia por el femicidio de Daniela Velasco y más presupuesto para combatir la violencia de género. Entendemos que el presupuesto está y se va con el pago de la deuda externa. Esa planta tiene que ser para combatir la violencia y no para el FMI. Por lo menos el movimiento feminista de Comodoro lo entendemos de esa manera y vamos a salir a gritar nuevamente Ni Una Menos. Lo haremos como hace siete años cuando ocurrió el femicidio de Chiara Páez que dio origen al grito del primer Ni Una Menos”, destacó Saavedra.