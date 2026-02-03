Valeria: buscan a una pareja que podría aportar datos clave

La convocatoria apunta a dos personas que circulaban en bicicleta por la zona del Cenotafio la noche del 13 de enero.

La investigación por el femicidio de Valeria Schwab (38) sumó en las últimas horas un pedido concreto a la comunidad: se intenta localizar a una pareja que se desplazaba en bicicleta en inmediaciones del Cenotafio durante la noche del martes 13 de enero.

Según la información difundida, ambas personas fueron vistas entre las 22:55 y las 23:05. Un dato puntual permitiría identificarlas: al joven se le habría salido la cadena de la bicicleta en ese tramo del recorrido. Además, ninguno de los dos llevaba casco, por lo que se presume que no serían ciclistas habituales.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por JusticiaxValeriaSchwab (@justiciaxvaleria)

Desde el entorno que impulsa la búsqueda remarcaron que cualquier información que puedan aportar —incluso detalles que parezcan menores— podría resultar determinante para esclarecer lo ocurrido. Por ese motivo, se solicita que quienes reconozcan la situación, hayan presenciado el hecho o crean ser las personas mencionadas, se comuniquen de manera confidencial.

El contacto habilitado para aportar datos es el número 2974189847 o mediante mensaje privado. La colaboración ciudadana vuelve a ser señalada como un elemento central para avanzar en una causa que conmueve a la comunidad.