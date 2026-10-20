Waiwen Voley disputará un par de amistosos en la ciudad ante Boca

En el Hotel Deportivo se presentó la serie de amistosos que jugará el equipo comodorense ante el “Xeneize” este fin de semana en el Club Huergo.

El acto de presentación de los partidos amistosos entre Waiwen Vóley Club y Boca Juniors se realizó en el Hotel Deportivo, donde el plantel xeneize fue recibido por autoridades municipales en un acto encabezado por el intendente Othar Macharashvili y el presidente de Comodoro Deportes, Hernán Martínez.

En la presentación estuvieron, además, los entrenadores Lisandro Luppo (Waiwen) y Marcelo Gigante (Boca) y los capitanes de ambos elencos, Cristian Corvalán por el conjunto local y Luciano Cotto por el “Xeneize”.

Se trata de una serie de partidos amistosos que Waiwen Vóley disputará con Boca, en el marco de una gira que incluirá a las ciudades de Trelew (21 y 22 de octubre), Caleta Olivia (23 de octubre) y Comodoro Rivadavia (24 y 25 de octubre).

El sábado 24, en el club Huergo, será el primer partido de Waiwen Vóley ante el “Xeneize” desde las 21 y el domingo 25, en el mismo escenario, desde las 18 jugarán el segundo partido.

Tanto Boca como Waiwen Vóley se encuentran en la etapa preparatoria de lo que será su participación en la Superliga ACLAV, temporada 2026/27 que se desarrollará a partir del mes de noviembre. La misma contará con seis tours a lo largo de toda la competencia que organizarán: Monteros - Rosario- Amba Ciudad- Amba Ferro- Comodoro Rivadavia- Vélez.

El entrenador de Waiwen, Lisandro Luppo agradeció la presencia del club Boca Juniors, quien jugará, nuevamente, en la ciudad y dijo que esta serie de amistosos “nos van a poner en ritmo para encarar el comienzo de la Liga. Y quería agradecer al Ente Comodoro Deportes, a la gestión de Othar (Macharashvili), porque un año más nos apoyan para estar en la Liga Nacional, sabemos que estamos en la máxima categoría, que no es fácil y siempre nos ayudan en toda la logística y el servicio para jugar en Liga. Comodoro es una ciudad que respira deporte, porque realmente han tomado como una política deportiva al deporte”.

Por su lado, el entrenador xeneize Marcelo Gigante agradeció especialmente a las autoridades municipales y al equipo comodorense por hacer posible su llegada a la ciudad petrolera. “Vamos a aprovechar al cien por cien cada momento del partido y también fuera del partido. El intercambio este es muy bueno para nosotros, jugar y ponernos en ritmo, porque el año pasado nos vino muy bien para arrancar con una buena Liga”, señaló.

El intendente Othar Macharashvili, desde su lugar, se refirió a la llegada del conjunto de Boca. “Es grato tenerlos acá, que puedan recorrer esta hermosa provincia. Que juguemos estos amistosos es importante en el tema deportivo y también para difundir lo que es el vóley Liga. Estamos orgullosos del lugar donde nos llevó el vóley y que esta ciudad está en la Liga Nacional de básquet y de vóley y trataremos de estar cada año mejor, dándoles las condiciones para que se puedan desarrollar, que tengan buenos resultados, performances y podamos darle el impulso a las formativas que tanto bien nos hacen”.

El presidente de Comodoro Deportes, Hernán Martínez, expresó que la llegada del equipo “xeneize” a Comodoro “es importante para nuestra ciudad y también para ustedes (jugadores y cuerpo técnico de Boca), que van a recorrer la provincia. Lo hicieron el año pasado y también hay mucha expectativa no solo por su presencia, sino también por la presencia de nuestro equipo de la ciudad y que es de nuestra provincia; Waiwen. Que sea del mejor nivel y como Estado municipal hace rato entendimos que el deporte se tiene que practicar, desarrollar, y se tiene que palpitar en forma seria y ustedes son ese paso. Trabajamos en lo formativo mucho y hoy llegar a la esfera nacional es muy bueno”.

Programa

Sábado 24 – Club Ingeniero Huergo

21:00 Waiwen Vóley Club vs Boca Juniors

Domingo 25 – Club Ingeniero Huergo

18:00 Waiwen Vóley Club vs Boca Juniors.