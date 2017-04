Concejal denunciado por discriminación: "yo no me arrepiento"

Ayer El Patagónico adelantó que la titular del Consejo Municipal de la Mujer de Esquel, Graciela Avilés, radicará una denuncia contra el concejal de Cambiemos Ricardo Parisi por expresiones discriminatorias que habría tenido en contra de la comunidad mapuche y tehuelche el miércoles pasado.

Hoy Parisi, fue consultado por la denuncia y aseguró que no recibió ninguna notificación. Además, advirtió "yo no me arrepiento, yo me mantengo firme en lo que digo. Yo nací y me críe en este pueblo conviví con mucha gente de su raza y tengo grandes amigos de ellos", se intentó justificar.

“Lo único que dije fue son unos negros de mierda y menos mal que no tengo sangre india” La Tijereta.mp3 Radio Kalewche.





Sobre los incidentes que lo tuvieron como protagonista, en diálogo con Radio Kalewche explicó "de afuera uno gritaba que Jorge (Junvent, otro concejal) era un coimero chorro, yo entonces golpeé el vidrio y dije vos sos un negro de mierda, pero me salió de adentro porque quería defender a Jorge a quien lo conozco de toda la vida. Ellos quieren que defienda a quien es chorro, y eso no".

Asimismo, el concejal volvió a ratificar que esta agradecido a Dios de no contar con sangre mapuche o tehuelche. "Sí lo dije y es la verdad no tengo ninguna de esas dos sangres , gracias Dios".

En cuanto, a la posibilidad de que pida disculpas por sus dichos, el concejal suplente de Cambiemos indicó: "yo disculpas le pido a una persona educada, pero a esta gente no creo".