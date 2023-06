Al partido de Milei también le impugnan a la vicegobernadora

El precandidato a gobernador del Partido Libertario Independiente de Chubut (PLICh), César Treffinger, sumó sobre el cierre de listas –este sábado a las 24- una nueva complicación, ahora por su compañera de fórmula, Laura Mirantes. Es que la excomisario sigue siendo miembro de la fuerza policial, por lo que estaría incumpliendo el artículo que prohíbe a miembros de las fuerzas de seguridad, tanto en actividad como retirados, presentarse como candidatos a cargos públicos electivos.

Ante esta situación, el Tribunal Electoral Provincial (TEP) ha solicitado a Mirantes que informe si continúa en funciones como policía luego de su paso por la jefatura policíal en la Comisaría Primera de Trelew. En caso de mantener su cargo policial y no renunciar, no podrá ser candidata, lo que implicaría la caída de la fórmula, ya que no se permite la sustitución.

Mirantes corre contra reloj para informar su decisión al respecto. En caso de presentar una constancia de renuncia a la policía, se la habilitaría para seguir como candidata. Treffinger ya tenía una complicación por los años de residencia en Chubut.

Por otro lado, se ha conocido de manera extraoficial que la mayoría de los casos con problemas de residencia han logrado acreditarla, aunque en el caso del PLICh hubo varios que no pudieron hacerlo, presentando, entre otros, tan solo certificados de estudio antiguos del 2007 y 2008.

En una reunión realizada en la mañana de este jueves, el TEP decidió dar marcha atrás y acreditar la residencia en Chubut de Treffinger, pero no oficializó la fórmula con Mirantes, debido a su vinculación con la policía.

Es importante destacar que el artículo 66 bis del Código Nacional Electoral establece una serie de condiciones y prohibiciones para ser candidato a cargos públicos electivos, entre las cuales se encuentra la restricción para miembros de las fuerzas de seguridad en actividad o retirados que hayan sido llamados a prestar servicios.

Fuente: Radio 3