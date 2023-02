C+/ CINE EN COMODORO

El piloto Brodie Torrance realiza un arriesgado aterrizaje para salvar a sus pasajeros cuando el avión es alcanzado por un rayo. Aislados en una isla devastada por la guerra, Torrance se dará cuenta de que sobrevivir al aterrizaje ha sido sólo el principio. Cuando la mayoría de los pasajeros son secuestrados por los rebeldes, su único cómplice será Louis Gaspare, un asesino que viajaba en el avión acompañado de un agente del FBI. Torrance tendrá que recurrir a Gaspare para salvar a los pasajeros y se dará cuenta de que no todo es lo que parece.

La idea argumental para “Alerta Extrema” surgió del novelista escocés Charles Cumming, reconocido autor de los thrillers de espías “Box 88” y “The Man Between”, entre otros. De primeras, Cumming no tenía intención de que el proyecto fuera otra cosa que una novela, hasta que el productor Mark Vahradian le habló de convertirla en una película. Cumming, aficionado al cine, tenía experiencia en la escritura de guiones de cine y se puso manos a la obra para crear lo que acabó siendo “Alerta Extrema”. La idea le vino durante unas vacaciones con su familia en Egipto. “El país estaba sumido en una oleada de atentados y secuestros; y cuando aterrizamos en el Aeropuerto Internacional de Hurghada, de repente pensé en qué pasaría si desviaran nuestro avión a una zona controlada por los terroristas”.

Los productores decidieron ambientar el guion en el archipiélago de Joló, situado al suroeste de Filipinas, en donde ni siquiera se anima a entrar el ejército filipino. “Es una zona sin ley”, dice el productor Marc Butan. “No es tan mediática como ISIS, pero gobiernan extremistas religiosos y piratas capitalistas. Está compuesto por cientos de islas y el gobierno filipino no tiene recursos suficientes para controlarlas todas. Así que nos pareció interesante utilizar una localización que no conociera el público”. J.P. Davis, quien trabajó el guion mano a mano con Richet y Butler, explica que no querían estar limitados por un momento y un lugar precisos: “Los separatistas y piratas del Joló funcionaban bien porque esas islas llevan años sumidos en una situación bélica. Están constantemente envueltos en conflicto y guerras civiles”.

Richet interpretó “Alerta Extrema” como “un film de acción tradicional, con personajes cercanos que conducen una historia trepidante. Pero esta historia va más allá de eso. También tiene grandes dosis de tensión, y eso engancha mucho al público. Apostamos por esos pasajeros, queremos que salgan adelante en esta situación tan complicada. Planteamos una historia realista sin extremos. Entendemos por lo que están pasando y los acompañamos a cada paso, dentro del avión y después en la selva. Es así como parte de la experiencia de “Alerta Extrema” consiste en ir conociendo a estos personajes tan dispares y entender cómo reaccionarían al encontrarse en una situación tan peligrosa como esta”.

CINE TEATRO ESPAÑOL (9 al 15 de febrero):

19:00 Hs. Alerta Extrema (2D Dobl.)

Género: Acción, suspenso

Origen: USA

Título original: Plane

Año: 2023 Formato: 2D

Duración: 1 hora, 47 Min.

Calificación: Apta para mayores de 13 años

Ficha Técnica:

Dirección: Jean-François Richet

Guión: Charles Cumming, J.P. Davis

Producción: Lorenzo di Bonaventura, Marc Butan, Alan Siegel, Mark Vahradian, Gerard Butler

Música: Marco Beltrami, Marcus Trumpp

Fotografía: Brendan Galvin

Montaje: David Rosenbloom

Reparto:

Gerard Butler (Brodie Torrance), Mike Colter (Louis Gaspare), Daniella Pineda (Bonnie Lane), Tony Goldwyn (Scarsdale), Lilly Krug (Brie), Yoson An (Samuel Dele), Paul Ben-Victor (Terry Hampton), Remi Adeleke (Shellback), Joey Slotnick (Matt Sinclair), Evan Dane Taylor (Datu Junmar), Claro de los Reyes (Hajan)