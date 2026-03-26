Desde los cines locales dan a conocer el adelanto de los próximos estrenos que estarán en las pantallas de nuestra ciudad, con fechas y cartelera sujetas a cambios eventuales, que serán confirmados oportunamente llegada la fecha de estreno.

16 de abril:

LA POSESIÓN DE LA MOMIA

Director: Lee Cronin

Protagonistas: Jack Reynor, Laia Costa, Veronica Falcon

Una de las películas de terror más esperadas de este año, dado que trae de regreso a uno de los monstruos clásicos. La joven hija de un periodista desaparece en el desierto sin dejar rastro. Ocho años más tarde, la familia rota se conmociona cuando ella es devuelta a ellos. Pero lo que debería ser una reunión jubilosa se convierte en una auténtica pesadilla. Lee Cronin presenta una nueva versión de ‹‹La Momia›› que apuesta por el terror psicológico y sobrenatural, llevando esta historia a un lugar muy diferente.

23 de abril:

MICHAEL

Director: Antoine Fuqua

Protagonistas: Jaafar Jackson, Colman Domingo, Nia Long, Laura Harrier, Miles Teller

El retrato en la gran pantalla de la vida y el legado de uno de los artistas más influyentes que el mundo haya conocido. El viaje de Michael Jackson más allá de la música, desde el descubrimiento de su talento dentro de los Jackson Five hasta convertirse en una visionaria estrella cuya ambición creativa despertó un incansable afán por consagrarse como el mayor icono de la industria del entretenimiento. La película descubre tanto su vida fuera de los escenarios como algunas de las actuaciones más emblemáticas de su carrera en solitario.

30 de abril:

EL DIABLO VISTE A LA MODA 2

Director: David Frankel

Protagonistas: Maryl Streep, Anne Hattaway, Emily Blunt, Stanley Tucci, Justin Theroux

Veinte años después del filme original, llega esta continuación en la que prosigue la lucha de Miranda Priestly contra Emily Charlton, su ex asistente convertida en ejecutiva rival. Ambas libran una intensa batalla por obtener los mejores ingresos publicitarios para la revista Runway, que los necesita de manera desesperada. El conflicto se desarrolla en medio de la decadencia de los medios impresos, los cuales pierden terreno frente al mundo digital. Y Miranda ve que se acerca al momento en que deberá jubilarse.

7 de mayo:

MORTAL KOMBAT II

Director: Simon McQuoid

Protagonistas: Karl Urban, Ludi Lin, Jessica McNamee, Joe Taslim, Hiroyuki Sanada

Esta secuela del reboot de 2021 expande el universo de la saga con nuevos luchadores y el esperado debut de Johnny Cage, interpretado por Karl Urban. La película retoma los acontecimientos de la entrega anterior: los campeones del Reino de la Tierra deben enfrentar nuevas amenazas que buscan dominar el planeta. En esta ocasión, los guerreros se alían con Cage, una estrella de acción con impresionantes habilidades de combate, para luchar contra poderosos enemigos del Outworld y vencer al oscuro régimen de Shao Kahn.

LAS OVEJAS DETECTIVES

Director: Kyle Balda

Protagonistas: Hugh Jackman, Emma Thompson, Nicholas Braun, Nicholas Galitzine, Molly Gordon

George Hardy es el pastor de un rebaño de ovejas. Ama tanto a sus animales que les lee novelas policiacas todas las noches, aunque cree que las ovejas no entienden nada. En realidad, las ovejas hablan mucho entre ellas sobre los libros. Un día, encuentran a George muerto. Convencidas de que se trata de un asesinato, deciden resolver ellas mismas la muerte de su pastor. Tendrán que salir de su zona de confort, abandonar sus pastos y descubrir el mundo real de los humanos, mucho más complejo que el de las obras de ficción.