Mortal Kombat II

El universo de la saga se expande con el advenimiento de nuevos luchadores y el esperado debut de Johnny Cage, interpretado por Karl Urban. La película retoma los acontecimientos de la entrega anterior: los campeones del Reino de la Tierra deben enfrentar nuevas amenazas que buscan dominar el planeta. En esta ocasión, los guerreros se alían con Cage, una estrella de acción que tiene impresionantes habilidades de combate, para luchar contra poderosos enemigos del Outworld y vencer al oscuro régimen de Shao Kahn.

“Simon se propuso hacer la mejor película de lucha que jamás se haya hecho”, dijo el productor Todd Garner en ocasión del estreno del film anterior. “El tiempo dirá si lo ha hecho, pero el hecho de que puso ese listón y el hecho de que eligió a los mejores chicos y mujeres que posiblemente podrían hacer esta película. No por la taquilla o porque tengan una gran cantidad de seguidores en Twitter o están en un programa de gran éxito. Eran los mejores Liu Kang, eran los mejores Kung Lao, eran los mejores Sonya Blade. Y ver a esos talentosos artistas enfrentarse cara a cara con una coreografía de lucha muy, muy intensa en un conjunto práctico en el medio del Outback fue increíble”.

Simon McQuoid ya había hablado sobre la acción en la película, enfatizando que “se parece más a una película de danza en el sentido de que utiliza coreografías de artes marciales y artistas marciales reales para mantenerse fiel a los juegos”. El director también dijo que las escenas de acción tienen una doble función como secuencias de lucha impresionantes y cómo pueden comunicar las emociones que fluyen entre los personajes y ya alardeando humildemente de que el objetivo era hacer “las mejores escenas de lucha que jamás se hayan filmado”.

Aquel film se estrenó simultáneamente en cines y en HBO Max durante la pandemia de COVID-19, lo que limitó su recaudación en taquilla a 84,4 millones de dólares a nivel global, aunque se convirtió en el título más visto de Warner Bros. en la plataforma digital ese año. Este logro motivó al estudio a producir una secuela y a desarrollar un tercer filme, reflejando una renovada confianza en la franquicia. No obstante, aunque el desempeño en streaming fue positivo, la recepción del público y la crítica fue dividida: la elección de un protagonista original, Cole Young, y la ausencia del torneo clásico causaron inconformidad entre los fans. En “Mortal Kombat II” se puede ver que los realizadores han tomado en cuenta estas observaciones, concentrando la acción en el esperado enfrentamiento entre los campeones de Earthrealm y el emperador Shao Kahn.

Uno de los cambios más destacados es la inclusión de Johnny Cage, representante del espectador dentro del universo de “Mortal Kombat” en los videojuegos. Su ausencia en la primera película fue justificada por McQuoid como una medida para evitar desequilibrios narrativos. Ahora, sin embargo, con la incorporación de Karl Urban, la secuela recupera a uno de los personajes más queridos y facilita el acceso a nuevos públicos.

CINE TEATRO ESPAÑOL (jue 07 y dom 10 de mayo):

21:30 Hs. MORTAL KOMBAT 2 (2D doblada)

CINE TEATRO ESPAÑOL (vie 08 de mayo):

18:45 Hs. MORTAL KOMBAT (2D subtitulada)

CINE TEATRO ESPAÑOL (lun 11 y mie 13 de mayo):

18:45 Hs. MORTAL KOMBAT (2D doblada)

Género: Fantasía, acción, vídeo game

Origen: Australia, USA

Título original: Mortal Kombat II

Año: 2026

Duración: 1 hora 56 Min.

Formato: 2D Calificación: R-17

Ficha Técnica:

Dirección: Simon McQuoid

Guión: Jeremy Slater, Ed Boon, John Tobias

Productores: Toby Emmerich, Todd Garner, Simon McQuoid, E. Bennett Walsh, James Wan

Fotografía: Stephen F. Windon

Música: Benjamin Wallfisch Montaje: Stuart Levy

Reparto:

Karl Urban (Johnny Cage), Hiroyuki Sanada (Hanzo Hasashi / Scorpion), Damon Herriman (Quan Chi), Tati Gabrielle (Jade), Tadanobu Asano (Lord Raiden), Mehcad Brooks (Mayor Jackson “Jax” Briggs), Ludi Lin (Liu Kang), Chin Han (Shang Tsung)