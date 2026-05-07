Star Wars: The Mandalorian and Grou

Desde el jueves 21 de mayo, participando en su estreno mundial, se exhibe el film del shwrunner y director Jon Favreau que, dentro del universo de “Star Wars”, continúa a la serie “The Mandalorian”, con Pedro Pascal retomando su personaje de Din Djarin, acompañando a Grogu, la criatura que se ha convertido en fenómeno cultural y símbolo del universo desde su introducción.

El Imperio ha caído, pero los señores de la guerra imperiales siguen dispersos por toda la galaxia. La incipiente Nueva República trabaja para proteger todo aquello por lo que luchó la Rebelión, y por eso ha reclutado la ayuda del legendario cazarrecompensas mandaloriano y su joven aprendiz Grogu. Es así que la misión del dúo consiste en hacer frente a los planes de los líderes imperiales proscriptos, mientras la galaxia intenta reorganizarse.

El film constituye la primera expansión cinematográfica directa del universo derivado de la exitosa serie de Disney+ que durante tres temporadas encabezó los rankings de audiencia en la plataforma. Es una apuesta de Disney y Lucasfilm que va más allá de la simple adaptación, pues la producción cuenta con un despliegue visual aumentado y una narrativa diseñada para liderar la siguiente etapa del universo galáctico. Se trata de la primera realización “Star Wars” concebida simultáneamente para pantalla grande convencional y para IMAX, un movimiento que apunta a retomar el impulso comercial tras los resultados desiguales de la última trilogía y a capitalizar la fanbase revitalizada por “The Mandalorian”.

Su salto a la pantalla gigante no solo amplía el espectro visual y los recursos de producción, sino que inaugura un ciclo para la expansión de “Star Wars” en franquicias cinematográficas independientes. La presentación de Jeremy Allen White como el heredero del clan Hutt y la incorporación de diversos personajes del universo expandido delinean una estrategia de apertura a nuevas historias, posibilitando la aparición de productos secuela y spin-off centrados en figuras recién introducidas. La adición de Sigourney Weaver en este universo ratifica la búsqueda del estudio por aproximar públicos distintos a través de perfiles secundarios con potencial de protagonismo futuro. El diseño narrativo anticipa alianzas inusuales y nuevas amenazas que dan pie a continuaciones o ramificaciones dentro de la cronología post-imperial.

“Este nivel de espectáculo es a lo que aspiraba”, ha declarado Favreau. “Realmente quieres sacar todo el jugo, porque la gente se pregunta si es sólo la serie, pero en pantalla grande. Bueno, sólo hay una forma de responder a esa pregunta, y es sentarse en una sala de cine y verlo. Tengo que defender mi caso de que sacamos el máximo provecho de esta oportunidad”. Favtreau y su equipo recuperaron el Dykstraflex creado por John Dykstra en 1976 para la trilogía original de la saga, descrito por el cineasta como “un sistema de control de movimiento para miniaturas”. Este sistema era una cámara que le permitía al equipo sincronizar la filmación de las maquetas con la memoria del ordenador para lograr un mayor realismo al combinar el fondo con los planetas y los elementos de rodaje como naves a pequeña escala. Esta tecnología se usó principalmente para rodar las escenas aéreas de las películas.

Título original: Star Wars: The Mandalorian and Grogu

Origen: USA Año: 2026 Género: Space opera

Formato: 2D Duración: 2 horas, 20 Min. Calificación: SP

Ficha técnica:

Dirección: Jon Favreau

Guión: Jon Favreau y Dave Filoni en base a caracteres creados por George Lucas

Producción: Ian Bryce, Jon Favreau, Dave Filoni, Karen Gilchrist, Kathleen Kennedy

Música: Ludwig Göransson Fotografía: David Klein

Montaje: Dylan Firshein, Rachel Goodlett Katz

Reparto:

Pedro Pascal (Din Djarin/The Mandalorian), Sigourney Weaver (Coronel Ward), Jeremy Allen White (voz de Rotta the Hutt), Jonny Coine (Janu), Dave Filoni (Trapper Wolf), Steve Blum (Garazeb ‹‹Zeb›› Orrelios), Matthew Willig (Hogsbreth)