Argentina no entra en el top 10 de países con mejor sexo

La vida sexual de las personas es un aspecto importante para muchos y la satisfacción en la intimidad es muy diferente según cada sociedad. En este marco, se hizo viral una estadística que muestra cuáles son los 10 países que son "mejores" en el sexo.

Puntualmente, la cuenta de Twitter denominada "World of Statistics" armó un podio con las diez naciones con "Most sexually satisfied country in the world", es decir, los países sexualmente "más satisfechos" del mundo.

Con más de 5 millones de visualizaciones y más de 25 mil likes, el curioso podio sexual se hizo viral en la red social y desató algunas polémicas por los que quedaron afuera del "top ten".

Un dato no menor es que hay solo dos sociedades de Latinoamérica dentro de los finalistas del sexo, pero no se encuentra nuestro país. Según la cuenta @stats_feed, los argentinos y argentinas no están entre los "mejores en la cama".

A continuación, el curioso podio de "World of Statistics" con los países con "mejor sexo" en el mundo.

Suiza

España

Italia

Brasil

Grecia

Países Bajos

México

India

Australia

Nigeria

Como bien se observa, la lista que se viralizó en Twitter destaca a varios países de Europa por su nivel de "satisfacción" en las relaciones íntimas. Cabe señalar que no se detallan los datos con los que se elabora el podio, ni qué se considera para elaborar el ranking.

estadistica_sexo.png_1371778859.webp

Podemos señalar que Brasil y México aparecen entre los 10 países con "mejor sexo" en el mundo, con el cuarto puesto para el país vecino y el séptimo para los ciudadanos mexicanos. Además, según World of Statistics, solo hay un representante de África, otro de Asía y uno de Oceanía.

LA DEFINICION DE “MEJOR SEXO” PARA LOS EXPERTOS

Tras conocer a las poblaciones más "satisfechas" en el sexo, podemos enumerar algunos de los factores que podrían determinar esa "alegría". Un detalle importante, según los sexólogos, es que la sexualidad debe ser satisfactoria para los involucrados en la relación.

A esta variable, los expertos en la materia lo consideran como el "mejor sexo". Al mismo tiempo, los participantes en el acto pueden considerar varios puntos diferentes como básicos para llegar a la satisfacción sexual.

Entre algunos de los ítems infaltables podemos mencionar la comunicación para saber que le gusta a la otra persona y qué no le agrada, el famoso "juego previo" y realizar distintas posiciones. Ante todo esto, los sexólogos también remarcan que el "mejor sexo" siempre está acompañado de una "comunicación efectiva" para que el placer sea para todos por igual.