Año 2154. Jake Sully, un ex-marine condenado a una silla de ruedas, es designado para ir al planeta Pandora, donde algunas empresas extraen un mineral que podría resolver la crisis energética de la Tierra. Para contrarrestar la toxicidad de la atmósfera de Pandora, se ha creado el programa Avatar, gracias al cual los seres humanos mantienen sus conciencias unidas a un cuerpo biológico creado con ADN humano, mezclado con ADN de los nativos de Pandora, los Na'vi. Convertido en avatar, Jake puede caminar otra vez. Su misión consiste en infiltrarse entre los Na'vi, que se han convertido en el mayor obstáculo para la extracción del mineral. Pero Jake se con Neytiri, una Na'vi. Mientras tanto, los hombres esperan los resultados de la misión...

“Yo quería crear un tipo de aventura corriente en un ambiente poco corriente, encajando el clásico cuento del recién llegado a una tierra y una cultura extranjera en un planeta exterior”, ha declarado Cameron. “La historia en su diseño es clásica con sus gruesos brochazos, pero tenemos cantidad de giros y vueltas en la recámara para los espectadores. Yo había soñado con crear una película como ésta, ubicada en otro mundo, de grandes peligros y bellezas, desde que era un niño cuando leía libros de ciencia ficción y de historietas en cantidad, y me sentaba en la clase de matemáticas dibujando criaturas y seres extraterrestres, parapetado detrás de mis libros de texto. Con “Avatar”, por fin tuve mi oportunidad”.

Cameron no estaba interesado en utilizar maquillaje para crear su especie de extraterrestres. Actores maquillados han interpretado a extraterrestres humanoides durante décadas, desde las películas de serie B de los años cincuenta hasta otras películas y series de TV de ciencia ficción. Prácticamente se han explorado cada uno de los diseños y métodos de aplicar goma en las caras de los actores lo que, además, de modo inherente, tiene sus limitaciones. El tamaño de los ojos y el espacio que hay entre ellos no se pueden cambiar. Las proporciones del cuerpo no se pueden cambiar, ni tampoco el tamaño general del personaje. Y el maquillaje con aplicación de goma limita la actuación del actor, debido a que actúa como una barrera entre el actor y el objetivo.

Para Cameron fue fundamental desde el primer momento que se preservara cada detalle de la interpretación de los actores en los personajes finales creados por ordenador, tal como aparecen en pantalla. La empresa de efectos visuales de Peter Jackson, WETA Digital, de Nueva Zelanda, le garantizó que su equipo de animadores de talla mundial se tomaría como misión personal cristalizar al cien por ciento las interpretaciones de los actores en los personajes de Na'vi o de los avatares. Esto requirió que los datos de gran exactitud se grabaran en el momento en que se interpretaba la escena, y además necesitó más de un año de trabajo para que el equipo de animación creara la “indumentaria” que permitiera que los personajes creados por ordenador manifestaran las emociones exactamente igual que los actores a cuya interpretación emulaban.

CINE COLISEO (22 al 28 de septiembre):

18:00 Hs. Avatar (2D Dobl.)

21:30 Hs. Avatar (2D Subt.)

Género: Ciencia ficción

Origen: USA Año: 2009

Título original: Avatar

Formato: 2D Duración: 2 horas, 46 Min.

Calificación: Apta para mayores de 13 años

Ficha Técnica:

Guión y dirección: James Cameron

Producción: James Cameron, Jon Landau

Música: James Horner Fotografía: Mauro Fiore

Montaje: James Cameron, John Refoua, Stephen E. Rivkin

Reparto:

Sam Worthington (Jack Sully), Zoe Saldana (Neytiri), Sigourney Weaver (Dr. Grace Augustine), Stephen Lang (Col. Miles Quaritch), Michelle Rodriguez (Trudy Chacon), Giovanni Ribisi (Carter Selfridge), Joel David Moore (Norm Spellman), CCH Pounder (Mo'at), Wes Studi (Eytukan), Laz Alonso (Tsu'Tey), Dileep Rao (Dr. Max Patel), Matt Gerald (Lyle Wainfleet)