Avila solo caminaba por la vereda cuando recibió el disparo mortal

Este domingo se efectuó la audiencia de control de detención y formalización por el crimen de Emiliano David Avila (33), el cual tiene como imputado a Jorge Alberto Barberis (66), un militar retirado.

La fiscal Andrea Rubio requirió se declare legal la detención del imputado, se le formalice el hecho en base a la calificación provisoria de “homicidio agravado por el uso de arma de fuego” y se dicte su prisión preventiva por tres meses. El defensor Gustavo Oyarzún no objetó el relato del hecho, ni la calificación; ni tampoco la legalidad de la detención, pero se opuso al dictado de la preventiva postulando el arresto domiciliario de Barberis.

Finalmente, la jueza penal Mónica García resolvió declarar legal la detención, formalizar el hecho en su contra y dictó la prisión preventiva del imputado por un mes.

El homicidio de Avila ocurrió aproximadamente a las 23 del viernes pasado cuando Barberis, alertado por la presencia de un sujeto masculino aún no identificado en el interior del patio interno de su vivienda ubicada en Alvear al 300, tomó un arma de fuego tipo carabina calibre .22 LR, se dirigió al techo de su vivienda y desde allí disparo dos veces –“con claras intenciones de darle muerte”-, a Ávila, quien ocasionalmente se encontraba caminando por calle Alvear, habiendo pasado Maipú en dirección a Dorrego.

Uno de los disparos efectuados por Barberis impactó en la espalda de Ávila, a la altura la tetilla izquierda con orificio de entrada y de salida, ocasionándole la muerte por un shock hipovolémico producido por herida de arma de fuego en tórax, cayendo ya sin vida sobre la vereda de la vivienda sita en Alvear 487.

“TOTAL DESPRECIO POR LA VIDA HUMANA”

Para la Fiscalía existen elementos de convicción suficientes, recabados hasta el momento, para entender que la persona a la cual Barbieri le disparó no es quien saltó del techo de su casa, sino que ocasionalmente caminaba por allí.

A juicio de Rubio, Barberis actuó “con total desprecio por la vida humana” y añadió que existe peligro de fuga ya que la pena en expectativa para el imputado tiene un mínimo de 10 años y 8 meses de prisión. También alertó sobre un peligro de entorpecimiento ya que podría influir sobre testigos.

“Se mató a un inocente de 33 años, estudiante de Ingeniería, que lo único que hizo fue pasar caminando por la calle”, resaltó la fiscal, solicitando se dicte la prisión preventiva del imputado por tres meses y el plazo de ley de investigación.

El defensor no formuló oposición al relato fiscal del hecho, ni a la calificación legal escogida, como tampoco cuestionó la detención del militar retirado. El imputado, en tanto, accedió voluntariamente a declarar aclarando que él iba detrás del otro y se cruzó “con este chico”, reconociendo que trató de disparar sobre su medianera, pero no le apuntó ya que venía con el arma en la mano. “Me siento mal, me equivoqué”, expresó Barberis.

El defensor acotó que no fue su intención dar muerte, solicitando no se haga lugar a lo solicitado por la fiscalía y resaltando que el imputado “es colaborador” y que no perturbó la labor policial, además de tener arraigo en la ciudad y de pedir que sus circunstancias personales sean tenidas en cuenta. Pidió el arresto domiciliario.

La decisión de la jueza García fue declarar legal la detención del imputado, autorizando la apertura de investigación en base a la calificación de “homicidio agravado por el uso de arma de fuego”. A su juicio, “se ha perdido una vida sin relación con los sucesos anteriores y no se entiende la ausencia del dolo”, considerando que existen elementos de convicción para tener al imputado como probable autor del hecho; también peligro de fuga y entorpecimiento de la investigación.

“Una persona que tiene conocimiento en el manejo de armas, se sube al techo y dispara contra otra persona en la vía pública; no contra la que había entrado a su casa”, destacó García antes de decidir la prisión preventiva de Barberis por un mes.

Fuente: MPF Comodoro