Después de viajar hasta Detroit para hacer una entrevista de trabajo, Tess Marshall alquila una casa para pasar la noche. Sin embargo, cuando llega al Airbnb que había reservado descubre que el alojamiento ya está ocupado por otro inquilino. Sin otro lugar al que ir en medio de la noche decide compartir casa con este desconocido. Pero, durante el transcurso la noche, acabará atrapada en un inquietante pasillo secreto en el sótano de la casa. Descubrirá que ahí acecha algo mucho más temible que su nuevo y misterioso compañero de piso.

Los elementos que caracterizan a “Bárbaro” son sus escenas espeluznantes, alguna que otra píldora de humor y un importante trasfondo de crítica social. Uno de los puentes fuertes de esta cinta es su capacidad de mantener la tensión narrativa hasta bien pasada la mitad de la obra, momento en el que el espectador por fin descubre si está ante una cinta de fantasmas, la amenaza de un asesino en serie o una historia de zombis. “Cuando estaba escribiéndola, iba página a página”, dice Cregger. “Ni siquiera yo sabía cómo iba a acabar la historia, así que los espectadores tampoco. Fue un ejercicio divertido que ha acabado funcionando”.

El guión ofrece todo un abanico de estímulos para que el espectador vaya componiendo su propio puzzle, hasta que en la segunda parte del filme todo salta por los aires con la entrada a escena del personaje de AJ Gilbride. En este punto, la película vuelve a conectar con otro de los aspectos que la diferencia: su tácita crítica a los comportamientos machistas y estereotipos aún normalizados en la sociedad actual. “Es muy interesante aportar en este sentido porque en el género de terror ya se ha hecho casi todo”, señala la actriz protagonista, Georgina Campbell. “Se trata de momentos breves en los que la gente podrá sentir el temor que las mujeres sufrimos normalmente por pequeñas cosas de la vida cotidiana”.

No es el único aspecto que distingue a este film que dinamita los límites del cine de terror porque, además de sangre y sobresaltos extremos, también hay tiempo para escenas de humor afilado. Para Cregger, el terror, la crítica social y el humor son compatibles. No obstante, aclara que, para que funcionen juntos, “lo mejor es dejar que todo fluya›› y no pensar demasiado en la estructura porque ‹‹perdería naturalidad”. Hasta ahora, Cregger había trabajado como actor, sobre todo en producciones de comedia con un presupuesto menor, por lo que ha supuesto toda una sorpresa esta incursión en el género de terror. Sin embargo, el resultado incluso ha superado las expectativas de algún actor del reparto, como es el caso del coprotagonista Justin Long, quien ha declaró que no había visto nada parecido y que la audiencia podrá disfrutar de “una aventura única, imaginativa y espeluznante”.

Género: Terror

Origen: USA

Título original: Barbarian

Año: 2022

Formato: 2D

Duración: 1 hora, 42 Min.

Calificación: Apta para mayores de 13 años

Ficha Técnica:

Guión y dirección: Zach Cregger

Producción: Arnon Milchan, Roy Lee, Raphael Margules, J.D. Lifshitz

Música: Anna Drubich

Fotografía: Zach Kuperstein Montaje: Joe Murphy

Reparto:

Georgina Campbell (Tess Marshall), Bill Skarsgård (Keith Toshko), Justin Long (AJ Gilbride), Matthew Patrick Davis (La Madre), Richard Brake (Frank), Kurt Braunohler (Doug), Jaymes Butler (Andre), J.R. Esposito (Jeff), Kate Bosworth (Melisa), Sophie Sörensen (Bonnie Zane), Will Greenberg (Robert), Zach Cregger (Everett), Brooke Dillman (Madre de AJ)